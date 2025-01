Nino, zagueiro do Zenit, está em evidência por suas atuações no futebol europeu. O defensor, com passagem consagrada pelo Fluminense, esteve em ação em todos os jogos de sua equipe no Campeonato Russo da atual temporada, onde a tradicional equipe de São Petersburgo está empatada em pontos com o Krasnodar na liderança.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Fluminense, Nino compara calendário brasileiro ao futebol russo: ‘Muito diferente’

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o camisa 27 projetou o ano de 2025 para seu clube, que completará 100 anos no dia 25 de maio. A expectativa está elevada para mais uma jornada de troféus, buscando repetir a dobradinha nacional (copa e liga) em 2023-24.

- Internamente se conversa muito. O clube ganhou seis campeonatos seguidos e já carregamos uma pressão de ganhar novamente. No início da temporada, o presidente reuniu todo mundo e passou a importância do que esse ano tem para a gente. Na última temporada, ganhamos os três campeonatos, então qualquer coisa que seja menos do que ganhar tudo em 2025 já será abaixo - analisou.

continua após a publicidade

Nino fez sua estreia oficial pela equipe em março, e se tornou titular no miolo de zaga desde então. Em 2023-24, atuou em 15 partidas, se tornando peça crucial na reta final de jogos decisivos, onde o Zenit assegurou as duas taças.

➡️ Ex-Fluminense, Nino revela conversa com Arias e comenta interesse do Zenit: ‘Portas abertas’

Devido à guerra com a Ucrânia, os times da Rússia estão proibidos pela Uefa de disputar competições continentais, o que levou à não qualificação do time à Champions League. O ex-Flu também afirmou ter o sonho de disputar a principal competição continental de clubes do mundo, e também citou um possível retorno de seu clube no futuro.

continua após a publicidade

- É uma expectativa de todos. Os jogadores conversam internamente como seria interessante. Alguns já jogaram Champions pelo Zenit, e esse é um sonho que tenho. Nos classificaríamos pela temporada passada, mas existe esse afastamento da Uefa. É uma situação delicada, chata. Esperamos que tudo se resolva o mais rápido possível para que voltemos a essas competições - revelou.

Nino em ação pelo Zenit, da Rússia (Foto: Reprodução / Instagram)

Em sua trajetória no Fluminense, Nino foi um dos pilares da conquista da Libertadores de 2023, e esteve em campo no Mundial de Clubes do mesmo ano, onde fez sua despedida na derrota diante do Manchester City na decisão. Em alto nível, a adaptação foi rápida à Europa, e a importância de seu futebol para o Zenit também é elevada. Veja abaixo as estatísticas:

🔢 Números de Nino pelo Zenit em 2024-25

⚽ 20 jogos

⌛ 1.729 minutos em campo

🥅 1 gol

✅ 14 vitórias

🟰 3 empates

❌ 3 derrotas

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional