Union Saint-Gilloise x Newcastle: onde assistir e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela segunda rodada da fase de liga
Union Saint-Gilloise e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 13h45 (de Brasília), no Lotto Park, em Bruxelas, na Bélgica, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pela TNT (TV fechada) e pela HBO Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Union St.Gilloise 🟡🔵
Estreando na fase de liga da Champions League, o Union Saint-Gilloise iniciou sua campanha com uma vitória expressiva fora de casa diante do PSV, na Holanda. Agora, busca manter os 100% de aproveitamento atuando diante de sua torcida no Lotto Park. A equipe belga vive um bom momento também no campeonato nacional, onde lidera com 23 pontos após nove rodadas disputadas.
Newcastle ⚫⚪
O Newcastle estreou na fase de liga da Champions League com derrota em casa para o Barcelona, sendo superado por 2 a 1 no St James' Park. Com o revés, os Magpies chegam pressionados ao confronto na Bélgica, necessitando de uma vitória para não se distanciar dos líderes do grupo e manter vivas as chances de classificação. No cenário doméstico, a equipe inglesa também enfrenta dificuldades: ocupa apenas a 15ª colocação na Premier League, com seis pontos conquistados em seis partidas.
Tudo sobre o jogo entre Union Saint-Gilloise e Newcastle pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Union SG (BEL) 🆚 Newcastle United (ENG)
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de outubro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Lotto Park (Bruxelas, BEL)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Urs Schnyder (SUI)
🚩 Assistentes: Marco Zürcher (SUI), Benjamin Zürcher (SUI), Sven Wolfensberger (SUI)
📺 VAR: Fedayi San (SUI) e Lukas Fähndrich (SUI)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Union Saint-Gilloise (Técnico: Sebastien Pocognoli)
Kjell Scherpen; Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen; Anouar Ait El Hadj, Adem Zorgane, Mathias Rasmussen; Kevin Rodriguez, Promise David, Ousseynou Niang.
❌ Desfalques: Mohammed Fuseini; Raul Florucz.
Newcastle United (Técnico: Eddie Howe)
Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn; Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Nick Woltemade, Anthony Gordon.
❌ Desfalques: Tino Livramento; Jacob Ramsey; Yoane Wissa;
❓ Dúvidas: Fabian Schär; Lewis Hall.
