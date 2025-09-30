menu hamburguer
Onde Assistir

Union Saint-Gilloise x Newcastle: onde assistir e escalações do jogo pela Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela segunda rodada da fase de liga

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
16:04
union newcastle png
imagem cameraUnion Saint-Gilloise x Newcastle: segunda rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Union Saint-Gilloise e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 13h45 (de Brasília), no Lotto Park, em Bruxelas, na Bélgica, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pela TNT (TV fechada) e pela HBO Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

USG
NEW
2ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira (1º), às 13h45 (de Brasília)
Local
Lotto Park, em Bruxelas, na Bélgica
Árbitro
Urs Schnyder (SUI)
Assistentes
Marco Zürcher (SUI), Benjamin Zürcher (SUI), Sven Wolfensberger (SUI)
Var
Fedayi San (SUI) e Lukas Fähndrich (SUI)
Onde assistir

Union St.Gilloise 🟡🔵

Estreando na fase de liga da Champions League, o Union Saint-Gilloise iniciou sua campanha com uma vitória expressiva fora de casa diante do PSV, na Holanda. Agora, busca manter os 100% de aproveitamento atuando diante de sua torcida no Lotto Park. A equipe belga vive um bom momento também no campeonato nacional, onde lidera com 23 pontos após nove rodadas disputadas.

FBL-EUR-C1-UNION SG-PRESSER
Sebastien Pocognoli, técnico do Union Saint-Gilloise, em coletiva na véspera do jogo contra o Newcastle pela Champions League (Foto: Virginie Lefour/Belga/AFP)

Newcastle ⚫⚪

O Newcastle estreou na fase de liga da Champions League com derrota em casa para o Barcelona, sendo superado por 2 a 1 no St James' Park. Com o revés, os Magpies chegam pressionados ao confronto na Bélgica, necessitando de uma vitória para não se distanciar dos líderes do grupo e manter vivas as chances de classificação. No cenário doméstico, a equipe inglesa também enfrenta dificuldades: ocupa apenas a 15ª colocação na Premier League, com seis pontos conquistados em seis partidas.

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ARSENAL
Eddie Howe, técnico do Newcastle, reage à derrota para o Arsenal por 2 a 1, no St. James’ Park, pela Premier League (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Union Saint-Gilloise e Newcastle pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Union SG (BEL) 🆚 Newcastle United (ENG)
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de outubro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Lotto Park (Bruxelas, BEL)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Urs Schnyder (SUI)
🚩 Assistentes: Marco Zürcher (SUI), Benjamin Zürcher (SUI), Sven Wolfensberger (SUI)
📺 VAR: Fedayi San (SUI) e Lukas Fähndrich (SUI)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Union Saint-Gilloise (Técnico: Sebastien Pocognoli)
Kjell Scherpen; Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen; Anouar Ait El Hadj, Adem Zorgane, Mathias Rasmussen; Kevin Rodriguez, Promise David, Ousseynou Niang.

❌ Desfalques: Mohammed Fuseini; Raul Florucz.

Newcastle United (Técnico: Eddie Howe)
Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn; Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Nick Woltemade, Anthony Gordon.

❌ Desfalques: Tino Livramento; Jacob Ramsey; Yoane Wissa;
❓ Dúvidas: Fabian Schär; Lewis Hall.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

  • Matéria
