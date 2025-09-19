Udinese x Milan: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Italiano
- Matéria
- Mais Notícias
Udinese e Milan se enfrentam neste sábado (20), em jogo válido pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udinese (ITA), e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Guardiola põe Haaland na prateleira de Messi e Cristiano Ronaldo
Futebol Internacional19/09/2025
- Futebol Feminino
Com Real Madrid, Barcelona e Arsenal, veja como ficou o sorteio da Champions League Feminina
Futebol Feminino19/09/2025
- Futebol Internacional
Barcelona divulga estádio para partida contra o PSG na Champions League
Futebol Internacional19/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Udinese, comandada por Kosta Runjaic, vive um ótimo início de temporada e chega confiante após uma sequência de quatro jogos sem perder. O grande destaque até agora foi a vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão, e a equipe agora sonha em derrotar também o outro gigante da cidade. No entanto, o time enfrenta um grande paradoxo: apesar da boa fase, a Udinese não vence uma partida do Campeonato Italiano em seu estádio há seis jogos, desde março.
O Milan chega para a partida em boa fase, especialmente após o retorno do técnico Massimiliano Allegri, que rapidamente organizou a defesa da equipe, conseguindo três jogos sem sofrer gols em quatro partidas. Após uma derrota surpreendente na estreia, os Rossoneri se recuperaram e vêm de uma vitória sobre o Bologna, liderados pela experiência de veteranos como Luka Modrić e Adrien Rabiot no meio-campo.
Tudo sobre o jogo entre Udinese e Milan pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Udinese x Milan
Campeonato Italiano
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Bluenergy Stadium, em Udinese (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 e do Disney+
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Udinese (Técnico: Paolo Zanetti
Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Bravo, Davis
Milan (Técnico: Igor Tudor
Terracciano; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Pulisic; Nkunku
➡️Lenda do Milan detona time após derrota no Campeonato Italiano: ‘Falta de caráter’
Ficha do jogo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias