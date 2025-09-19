Udinese e Milan se enfrentam neste sábado (20), em jogo válido pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udinese (ITA), e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Udinese, comandada por Kosta Runjaic, vive um ótimo início de temporada e chega confiante após uma sequência de quatro jogos sem perder. O grande destaque até agora foi a vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão, e a equipe agora sonha em derrotar também o outro gigante da cidade. No entanto, o time enfrenta um grande paradoxo: apesar da boa fase, a Udinese não vence uma partida do Campeonato Italiano em seu estádio há seis jogos, desde março.

continua após a publicidade

O Milan chega para a partida em boa fase, especialmente após o retorno do técnico Massimiliano Allegri, que rapidamente organizou a defesa da equipe, conseguindo três jogos sem sofrer gols em quatro partidas. Após uma derrota surpreendente na estreia, os Rossoneri se recuperaram e vêm de uma vitória sobre o Bologna, liderados pela experiência de veteranos como Luka Modrić e Adrien Rabiot no meio-campo.

Tudo sobre o jogo entre Udinese e Milan pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Udinese x Milan

Campeonato Italiano

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Bluenergy Stadium, em Udinese (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN 4 e do Disney+

🟨 Arbitragem: -

📺 VAR: -

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Udinese (Técnico: Paolo Zanetti ):

Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Bravo, Davis

Milan (Técnico: Igor Tudor ):

Terracciano; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Pulisic; Nkunku

➡️Lenda do Milan detona time após derrota no Campeonato Italiano: ‘Falta de caráter’

O Milan, do meia Luka Modric, vai a campo para enfrentar a Udinese (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)