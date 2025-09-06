Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Confira as principais informações do duelo válido pela segunda rodada
Turquia e Espanha terão os caminhos cruzados pela ssegunda rodada do Grupo E das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada neste domingo (7), às 15h45 (de Brasília), na Konya Büyükşehir Arena, com transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ▶️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
De um lado, a jovem seleção turca, impulsionada por uma nova geração que desperta grande expectativa entre os torcedores; do outro, a Fúria, em excelente fase, campeã da Eurocopa 2024 e em processo bem-sucedido de reconstrução tática. O embate deve apresentar um alto nível técnico, com os espanhóis explorando sua tradicional posse de bola aliada à velocidade dos pontas, enquanto os turcos apostam em transições rápidas e qualidade individual para surpreender. Os turcos tentam encerrar um jejum de 71 anos sem vitórias sobre os espanhóis — a última ocorreu nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1954.
✅ FICHA TÉCNICA
✅ FICHA TÉCNICA
Turquia🆚 Espanha
Grupo E — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: domingo, dia 7 de setembro de 2025, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Konya Büyükşehir Arena, em Cônia (TUR)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Davide Massa (ITA)
🚩 Assistentes: Filippo Meli (ITA), Stefano Alassio (ITA), Matteo Marcenaro (ITA)
📺 VAR: Marco Di Bello (ITA) e Daniele Doveri (ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Turquia (Técnico: Vincenzo Montella)
Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek; Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız; Kerem Aktürkoğlu.
❌ Desfalques: Barış Alper Yılmaz (suspenso)
❓ Dúvidas: —
Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri González; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams.
