Onde Assistir

Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Confira as principais informações do duelo válido pela segunda rodada

turquia vs espanha
imagem cameraTurquia x Espanha: segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Arte/Lance!)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
14:34
Turquia e Espanha terão os caminhos cruzados pela ssegunda rodada do Grupo E das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada neste domingo (7), às 15h45 (de Brasília), na Konya Büyükşehir Arena, com transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ▶️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

turquia png
TUR
espanha png
ESP
2ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Domingo, dia 7 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Domingo (7), às 15h45 (de Brasília)
Árbitro
Davide Massa (ITA)
Assistentes
Filippo Meli (ITA), Stefano Alassio (ITA), Matteo Marcenaro (ITA)
Var
Marco Di Bello (ITA) e Daniele Doveri (ITA)
Onde assistir

De um lado, a jovem seleção turca, impulsionada por uma nova geração que desperta grande expectativa entre os torcedores; do outro, a Fúria, em excelente fase, campeã da Eurocopa 2024 e em processo bem-sucedido de reconstrução tática. O embate deve apresentar um alto nível técnico, com os espanhóis explorando sua tradicional posse de bola aliada à velocidade dos pontas, enquanto os turcos apostam em transições rápidas e qualidade individual para surpreender. Os turcos tentam encerrar um jejum de 71 anos sem vitórias sobre os espanhóis — a última ocorreu nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1954. 

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Turquia (Técnico: Vincenzo Montella)
Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek; Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız; Kerem Aktürkoğlu.

❌ Desfalques: Barış Alper Yılmaz (suspenso)
❓ Dúvidas:

Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri González; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESP
Seleção da Espanha na vitória contra a Bulgária por 3 a 0 nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Nikolay Doychinov/AFP)

  • Mais Notícias