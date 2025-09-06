menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Alemanha x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada

imagem cameraAlemanha x Irlanda do Norte: sexta rodada das Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Colônia (ALE)
Dia 06/09/2025
12:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

Alemanha e Irlanda do Norte terão os caminhos cruzados pela sexta rodada do Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada neste domingo (7), às 15h45 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️ Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Alemanha ⚫🔴🟡

A Alemanha vive um momento de oscilação sob o comando de Julian Nagelsmann. No último jogo, a Alemanha perdeu fora de casa para a Eslováquia por 2 a 0 e permanece com zero pontos nas Eliminatórias.

continua após a publicidade

Irlanda do Norte ⚪

A Irlanda do Norte, por sua vez, vem de vitória importante sobre Luxemburgo por 3 a 1 e lidera o Grupo A, com três pontos.

Ficha do jogo

ALE
IRL
6ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Domingo, dia 7 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local
RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)
Árbitro
A definir
Assistentes
A definir
Var
A definir
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Alemanha e Irlanda do Norte pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Alemanha 🆚 Irlanda do Norte
6ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: domingo, dia 7 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: a definir
🚩Assistentes: a definir
📺VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Oliver Baumann; David Raum, Jonathan Tah, Antonio Rudiger e Mittelstadt; Joshua Kimmich e Pascal Gross; Karim Adeyemi, Florian Wirtz e Serge Gnabry; Nick Woltemade.

continua após a publicidade

❌ Desfalques: Jamal Musiala, Kai Havertz, Deniz Undav, Ter Stegen e Nico Schlotterbeck.
Dúvidas: -

Irlanda do Norte (Técnico: Michael O’Neill)
Peacock-Farrell; Ruairi McConville, Paddy McNair e Trai Hume; Conor Bradley, Ali McCann, Shea Charles e Justin Devenny; Ethan Galbraith e Isaac Price; Jamie Reid.

❌ Desfalques: Paul Smyth, Daniel Ballard, Brodie Spencer, Ciaron Brown, Pierce Charles e Conor Hazard.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
Harry Kane abriu o placar na partida entre Inglaterra e Senegal (Foto: Paul Ellis / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias