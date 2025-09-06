Alemanha x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada
Alemanha e Irlanda do Norte terão os caminhos cruzados pela sexta rodada do Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada neste domingo (7), às 15h45 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️ Clique para assistir no SporTV
Alemanha ⚫🔴🟡
A Alemanha vive um momento de oscilação sob o comando de Julian Nagelsmann. No último jogo, a Alemanha perdeu fora de casa para a Eslováquia por 2 a 0 e permanece com zero pontos nas Eliminatórias.
Irlanda do Norte ⚪
A Irlanda do Norte, por sua vez, vem de vitória importante sobre Luxemburgo por 3 a 1 e lidera o Grupo A, com três pontos.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Alemanha e Irlanda do Norte pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Alemanha 🆚 Irlanda do Norte
6ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: domingo, dia 7 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: a definir
🚩Assistentes: a definir
📺VAR: a definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Oliver Baumann; David Raum, Jonathan Tah, Antonio Rudiger e Mittelstadt; Joshua Kimmich e Pascal Gross; Karim Adeyemi, Florian Wirtz e Serge Gnabry; Nick Woltemade.
❌ Desfalques: Jamal Musiala, Kai Havertz, Deniz Undav, Ter Stegen e Nico Schlotterbeck.
❓ Dúvidas: -
Irlanda do Norte (Técnico: Michael O’Neill)
Peacock-Farrell; Ruairi McConville, Paddy McNair e Trai Hume; Conor Bradley, Ali McCann, Shea Charles e Justin Devenny; Ethan Galbraith e Isaac Price; Jamie Reid.
❌ Desfalques: Paul Smyth, Daniel Ballard, Brodie Spencer, Ciaron Brown, Pierce Charles e Conor Hazard.
❓ Dúvidas: -
