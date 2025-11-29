Verstappen vincula futuro na F1 a novas regras: 'Posso deixar facilmente'

A permanência de Max Verstappen na Fórmula 1 após 2026 dependerá diretamente do impacto das novas regras nas disputas em pista. O tetracampeão, que tem contrato com a Red Bull Racing (RBR) até 2028, condicionou seu futuro ao novo regulamento técnico. A declaração foi dada antes do Grande Prêmio do Catar, onde o piloto compete no domingo (30).

— O meu contrato dura até 2028, mas isso (futuro) vai depender das novas regras em 2026, se elas são legais e divertidas. Se não forem divertidas, eu realmente não me vejo continuando por aqui — declarou o holandês à agência "PA".

Foco em novas regras e eletrificação

As mudanças previstas para 2026 incluem novos regulamentos técnicos e de motores. Os monopostos serão menores que os atuais, e o sistema de redução de arrasto (DRS) será substituído por asas dianteiras móveis. Essas alterações visam facilitar ultrapassagens em áreas pouco exploradas das pistas desde a implementação do regulamento vigente em 2022.

Outro ponto importante da reformulação é a unidade de potência, que passará a funcionar com metade de energia elétrica e metade de combustíveis sustentáveis. Essa transição representa uma das maiores transformações tecnológicas recentes na categoria.

Max Verstappen venceu o GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Prioridade à satisfação pessoal

Para Verstappen, atualmente com 28 anos, a satisfação com as corridas supera a busca por recordes históricos. Nem mesmo a chance de igualar os sete títulos de Lewis Hamilton e Michael Schumacher parece motivá-lo caso não aprecie o formato das disputas.

— Ganhar sete títulos não passa pela minha cabeça. Eu sei que temos três outros anos depois desse [até o fim do contrato], então pode ser possível, mas não é algo que eu preciso fazer antes de deixar o esporte. Eu posso deixar o esporte facilmente amanhã — afirmou o piloto.

O piloto da RBR tem diversificado suas atividades recentemente. Em 2025, tornou-se pai de Lily, fruto de seu relacionamento com a brasileira Kelly Piquet. No automobilismo, tem participado de corridas de endurance no circuito de Nurburgring, na Alemanha, e manifestou interesse em competir nas tradicionais 24 Horas de Le Mans.

— Eu tenho muitas outras paixões. Outras categorias de corrida, eu quero passar mais tempo com a família e viver de acordo com meu próprio calendário. Na minha mente, eu sei que se eu fechar esse capítulo, está fechado. Não me vejo parando e voltando de novo. Depois que eu parar, eu realmente parei — concluiu Verstappen.

No campeonato atual, o piloto ocupa a terceira posição, 24 pontos atrás do líder Lando Norris, que pode se sagrar campeão já neste domingo. A corrida no Circuito Internacional de Lusail está marcada para as 13h (horário de Brasília).

GP do Catar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO

🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real