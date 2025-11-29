Brait x Fabi, Magic Paula x Rebeca, Shogun x Aldo, Bortoleto x Norris… final da Libertadores opõe estrelas do esporte

O que um atleta faz no fim de semana? Treina? Compete? Também... Mas este sábado (29) será diferente. A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, vai mexer com a rotina de alguns deles. Fanáticos, vão parar para assistir à decisão e até amizades históricas vão se enfrentar no maior clássico continental.

Camilla Brait sempre teve como ídolo Fabi. Com os anos de convivência, se tornaram grandes amigas. Mas amigos amigos, final da Libertadores à parte. Palmeirense, a líbero do Osasco vai estar em campo oposto da agora comentarista, que é flamenguista doente.

Thomaz Belluci é o segundo brasileiro com o melhor ranking da história no tênis (21º). Atrás apenas de Guga. Sua posição é ameaçada pela ascensão de João Fonseca, que é i atual 24º. E eles vão travar uma disputa também na torcida, neste sábado. Belluci é palmeirense. Fonseca, flamenguista.



— 2 x 0 Mengão — disse Fonseca, que se mostrou bastante entusiasmado e confiante com a chance de título para o time carioca.

Disputa nas águas também. O campeão olímpico Ítalo Ferreira torce pelo Flamengo e enfrenta a torcida alviverde da família Medina. Sophia Medina e o irmão/mentor de Gabriel Medina, Charlão Medina, são palmeirenses desde criancinhas.

E vai ter que ter televisão nos octógonos também. A lenda palmeirense Maurício Shogun, conhecido por sua garra, estará em lados opostos de ícones do MMA com forte ligação com o Flamengo, como José Aldo e Vitor Belfort.



Rebeca Andrade renovou o contrato com o Flamengo até 2028 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)



A final vai ser assunto até no Catar, onde está sendo disputado o penúltimo GP de Fórmula 1 do ano. Norris pode ser campeão nas pistas e no futebol. Em sua passagem pelo Brasil, ganhou camisa e mostrou carinho pelo Palmeiras. Mas vai ter torcida rubro-negra na pista também. Gabriel Bortoleto é rubro-negro e quer a taça em Lima e pontos no Catar.

E tem disputa de lendas também. Magic Paula, prata nas Olimpíadas de Atlanta, torce para o Palmeiras ao contrário da multimedalhista olímpica Rebeca Andrade, que tem forte ligação com o clube carioca, onde treina há anos.



