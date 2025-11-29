Rafaela Silva e Cargnin conquistam bronze no Grand Slam de judô
Domingo (30) terão mais competições brasileiras
Rafaela Silva e Daniel Cargnin conquistaram, neste sábado (29), duas medalhas de bronze para o Brasil no Grand Slam de Abu Dhabi. Os judocas brasileiros subiram ao pódio nas categorias até 53kg e até 73kg, respectivamente, no segundo dia de competições nos Emirados Árabes Unidos.
Ambos os atletas chegaram às semifinais, mas foram superados nessa fase. Contudo, nas disputas pelo bronze, recuperaram-se e garantiram seus lugares no pódio. Rafaela venceu a kosovar Laura Fazliu, enquanto Cargnin superou o francês Joan-Benjamin Gaba, obtendo revanche contra o adversário que o havia derrotado na final do Mundial de 2025.
Como foram as lutas?
A vitória de Rafaela Silva teve um momento de tensão nos segundos finais. A brasileira de 33 anos abriu vantagem com um yuko no início do combate. A adversária kosovar ainda tentou um golpe perigoso nos instantes finais, mas o cronômetro zerou, preservando o placar favorável à carioca.
Daniel Cargnin, por sua vez, enfrentou na disputa pelo bronze o mesmo francês que o havia vencido na decisão do Mundial deste ano. O brasileiro aplicou um golpe que foi inicialmente considerado ippon, depois reclassificado como waza-ari, mantendo a vantagem até o fim do confronto.
Campanha deles no Grand Slam
Os dois judocas percorreram caminhos semelhantes no torneio. Rafaela venceu a israelense Kerem Primo nas oitavas de final e a canadense Jessica Klimkait nas quartas, antes de ser derrotada pela japonesa Megu Danno na semifinal. Cargnin, por sua vez, acumulou vitórias sobre o alemão Alexander Bernd Gabler, o cazaque Yesset Kuanov e o emiradense Makhmadbek Makhmadbekov, até ser superado pelo tajique Muhiddin Asadulloev na semifinal.
Na categoria feminina até 63kg, a japonesa Megu Danno levou o ouro, a mongol Lkhagvatogoogiin Enkhriilen ficou com a prata, e os bronzes foram para Rafaela Silva e a italiana Carlotta Avanzato. Entre os homens, na categoria até 73kg, o suíço Nils Stump conquistou o ouro, o tajique Muhiddin Asadulloev a prata, e Daniel Cargnin e o emiradense Makhmadbek Makhmadbekov dividiram os bronzes.
Próximos confrontos brasileiros
O Brasil não havia conquistado medalhas na sexta-feira (28), primeiro dia do torneio, quando Willian Lima terminou em sétimo lugar na categoria até 66kg, vencida pelo francês Walide Khyar.
O Grand Slam de Abu Dhabi será concluído neste domingo (30), com o terceiro e último dia de competições. O Brasil terá mais três representantes em ação: Rafael Macedo e Marcelo Fronckowiak, ambos na categoria até 90kg, além de Leonardo Gonçalves, na categoria até 100kg. As finais serão transmitidas pelo Sportv2 a partir das 10h (horário de Brasília)..
