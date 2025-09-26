menu hamburguer
Onde Assistir

Tottenham x Wolves: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Avatar
Lance!
Londres (ING)
Dia 26/09/2025
14:51
(Foto: Arte/Lance!)
(Foto: Arte/Lance!)
Tottenham e Wolves se enfrentam neste sábado (27), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília) np Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
Wolverhampton-escudo-onde-assistir
WOL
6ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 30 de julho, às horas 11h (de Brasília)
Local
Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Michael Salisbury
Assistentes
Marc Perry e Steven Meredith
Var
Stuart Attwell
O Tottenham, sob o comando do novo técnico Thomas Frank, vive um excelente momento de forma. A equipe está invicta há quatro jogos, vindo de uma vitória tranquila por 3 a 0 na Copa da Liga e de um empate resiliente contra o Brighton no campeonato. O bom início de temporada os coloca na parte de cima da tabela, e o favoritismo para este confronto é reforçado por um retrospecto esmagador: o Spurs não perde em casa contra o último colocado da Premier League há 15 partidas. A expectativa é de mais uma vitória para dar sequência à boa fase.

Os Wolves chegam para o confronto em uma situação desesperadora. A equipe do técnico Vitor Pereira está na lanterna da Premier League, com zero pontos após perder todos os cinco jogos, e corre o risco de igualar recordes negativos da competição. Um raro alento veio no meio de semana com uma vitória sobre o Everton pela Copa da Liga.

Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Wolves pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham x Wolves
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Michael Salisbury (árbitro); Marc Perry e Steven Meredith (assistentes); David Webb
(quarto árbitro)
📺 VAR: Stuart Attwell

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Tottenham (Técnico: Thomas Frank):
Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons 

Wolves (Técnico: Vitor Pereira):
Sa; Mosquera, Toti, Agbadou; Doherty, J. Gomes, Andre, R. Gomes; Munetsi, Hwang; Arokodare

O Tottenham enfrenta o Wolves pela Premier League (Foto: Ian Kington / AFP)
O Tottenham enfrenta o Wolves pela Premier League (Foto: Ian Kington / AFP)

