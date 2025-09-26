Tottenham e Wolves se enfrentam neste sábado (27), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília) np Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo TOT WOL 6ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, 30 de julho, às horas 11h (de Brasília) Local Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING) Árbitro Michael Salisbury Assistentes Marc Perry e Steven Meredith Var Stuart Attwell Onde assistir

O Tottenham, sob o comando do novo técnico Thomas Frank, vive um excelente momento de forma. A equipe está invicta há quatro jogos, vindo de uma vitória tranquila por 3 a 0 na Copa da Liga e de um empate resiliente contra o Brighton no campeonato. O bom início de temporada os coloca na parte de cima da tabela, e o favoritismo para este confronto é reforçado por um retrospecto esmagador: o Spurs não perde em casa contra o último colocado da Premier League há 15 partidas. A expectativa é de mais uma vitória para dar sequência à boa fase.

Os Wolves chegam para o confronto em uma situação desesperadora. A equipe do técnico Vitor Pereira está na lanterna da Premier League, com zero pontos após perder todos os cinco jogos, e corre o risco de igualar recordes negativos da competição. Um raro alento veio no meio de semana com uma vitória sobre o Everton pela Copa da Liga.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham (Técnico: Thomas Frank):

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons

Wolves (Técnico: Vitor Pereira):

Sa; Mosquera, Toti, Agbadou; Doherty, J. Gomes, Andre, R. Gomes; Munetsi, Hwang; Arokodare

