Mais de dois anos após um episódio polêmico fora de campo, Baena e Valverde voltam a se encontrar em campo. O reencontro acontece neste fim de semana, em clássico válido por La Liga, agora com Baena vestindo a camisa do Atlético de Madrid e Valverde defendendo o Real Madrid. O duelo promete reacender lembranças de um caso que ganhou repercussão mundial: a suposta agressão do uruguaio ao espanhol em 2023.

Na época, Baena ainda jogava pelo Villarreal. Após uma partida contra o Real Madrid, o meia foi supostamente agredido por Valverde no estacionamento do Santiago Bernabéu. Segundo o "Marca", o atleta do Real Madrid foi provocado por Baena em um confronto entre as equipes pela Copa do Rei, em janeiro. O espanhol teria dito que o uruguaio "deveria chorar porque seu filho não nasceria". Esposa do atleta merengue, Mina Bonino está em sua segunda gravidez, mas o casal correu o risco de perder o filho há alguns meses.

No estacionamento do Santiago Bernabéu, Valverde teria tirado satisfações com o adversário e agredido o rival com socos. Nas redes sociais, Baena negou que tenha dito algo sobre o filho do casal, mas ainda não realizou nenhuma denúncia contra o atleta do Real Madrid. O Villarreal também não se pronunciou sobre o assunto, embora tenha compartilhado as palavras de seu jogador.

Baena sofreu consequências além do possível soco de Valverde

Em entrevista à “Relevo”, concedida recentemente, Álex Baena revelou que o episódio teve um impacto profundo em sua vida profissional e pessoa, afirmando que pensou em largar o futebol devido a forte pressão que sofria pela mídia e redes sociais.

– Eu estava prestes a largar tudo, a largar o futebol. Chegou um momento em que minha cabeça explodiu, eu não queria mais continuar – relatou o jogador do Atlético de Madrid.

– Coincidiu com a minha convocação para a seleção, que foi quando cheguei ao fundo do poço. Lembro-me de mandar uma mensagem para o meu psicólogo dizendo que queria desistir. Todos me ajudaram; a convocação para a seleção me animou. Além disso, por acaso, o jogo do Bernabéu foi o meu ponto de virada – completou Baena.

O jogador também reconheceu que, dentro de campo, é competitivo e por vezes passa dos limites, mas negou categoricamente ter insultado Valverde. Além disso, Baena também falou sobre uma possibilidade de perdão.

– A pressão da mídia que enfrentei e continuo enfrentando por causa disso é muito alta. Mas as pessoas não me conhecem fora de campo. Sou completamente diferente: tímido, retraído. O que importa para mim é que meu povo veja quem eu realmente sou – disse o jogador.

– Para crescer, amadurecer e seguir em frente, é preciso saber perdoar. Sei que é muito difícil que isso aconteça, que nós dois cheguemos a um acordo sobre o que aconteceu, mas eu definitivamente sentaria e conversaria. Da minha parte, está tudo bem. Sei que é um assunto muito delicado e difícil, mas estou sempre disposto a estar presente – finalizou o espanhol.

Após o incidente, Valverde e Baena chegaram a se encontrar em outras ocasiões e, publicamente, demonstraram que o clima havia esfriado — inclusive com um aperto de mão registrado pelas câmeras. Agora, o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid será o primeiro com Baena vestindo a camisa colchonera, e Valverde, novamente, do outro lado.

