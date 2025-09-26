Titular do Barcelona sofre lesão e ficará mais de um mês afastado

Além de Raphinha, o Barcelona terá outro desfalque importante para o próximo mês. Hansi Flick perdeu seu goleiro titular, Joan García, que passará por uma artroscopia no joelho e tem recuperação estimada para quatro a seis semanas. Dessa forma, Szczesny será o escolhido para enfrentar o PSG e os demais compromissos do Barça neste período.

Joan García sofreu uma ruptura do menisco interno do joelho esquerdo. No próximo sábado (27), ele será submetido a uma artroscopia, que será realizada pelo Doutor Joan Carles Monllau, como informado pelo Barcelona nesta sexta-feira (26). Diante da estimativa de recuperação de até seis semanas, o goleiro deverá retornar apenas em meados de novembro, perdendo dois jogos importantes: o PSG, pela Champions League, e o Real Madrid, por La Liga.

Dessa forma, Szcesny reassumirá a condição de titular momentaneamente, posição que ostentou durante boa parte da última temporada. Em 2024/25, depois de ter desistido da aposentadoria para assinar pelo Barcelona, o polonês acumulou 30 jogos por todas as competições e registrou 14 deles sem sofrer gols, desempenho que assegurou a confiança de Hansi Flick.

Joan García assinou com o Barcelona até 2031 (Foto: Reprodução/X)

Departamento médico do Barcelona encheu

Além de Joan García, Raphinha sofreu uma lesão na coxa e ficará fora por três semanas. A dupla se une aos meias Gavi e Fermín López, ao lateral-esquerdo Alejandro Balde e a Lamine Yamal, que estão em processo de recuperação de lesões. Veja o tempo estimado para cada um dos casos:

Lamine Yamal (fase final de recuperação)

Alejandro Balde (fase final de recuperação)

Raphinha (3 semanas)

Fermín (3 semanas)

Joan García (4 a 6 semanas)

Gavi (4 a 5 meses)

