Jornalista prevê PSG fora da Ligue 1: ‘Acabará o dinheiro’

O jornalista Daniel Riolo, comentarista da rádio francesa "RMC", acredita que o PSG estará fora da Ligue 1 nos próximos anos. Soberano do campeonato com nove títulos em dez anos, a falta de competitividade no cenário nacional pode fazer com que o projeto de Superliga na Europa volte à tona.

— Dentro de dois anos acabará o dinheiro na Ligue 1. Será um campeonato de centros de formação, sem interesse. O PSG não vai ter outra saída a não ser se unir com outros gigantes europeus. E eu vou apoiar, desde que haja uma reestruturação do futebol europeu — disse Daniel Riolo, da rádio "RMC".

No projeto inicial da Superliga divulgado em 2021, o PSG se posicionou contra a ideia e defendeu a Uefa e a Ligue 1. No entanto, o clube segue dominando o Campeonato Francês, e essa postura é tratada como uma "hipocrisia" do clube, segundo Riolo.

— Naquele momento Nasser Al-Khelaifi (presidente do PSG) se colocou em seu cavalo branco e vendeu que o Campeonato Francês era o mais importante. Eu disse na época e repito agora: a Superliga é o futuro do PSG — seguiu o jornalista.

Como se encontra o PSG na Ligue 1?

Kvaratskhelia sentado após sentir lesão no jogo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

Na atual temporada, o PSG está na segunda posição do Campeonato Francês, empatado em pontos com o líder Monaco. O clube parisiense venceu quatro dos cinco jogos disputados até o momento, perdendo apenas para o Olympique de Marselha no clássico em que houve diversos desfalcados para ir à cerimônia da Bola de Ouro.

O clássico entre Olympique de Marseille e PSG, inicialmente previsto para domingo (21), foi adiado por fortes tempestades e risco de inundações na região. Por decisão do governo local, a partida foi remarcada para segunda-feira, às 15h (de Brasília), coincidindo com a cerimônia da Bola de Ouro, em que o Paris levou a maioria dos prêmios.

Com a derrota, o PSG perde a liderança e o 100% de aproveitamento em La Liga. A equipe soma 12 pontos e foi ultrapassado pelo Monaco, por causa do saldo de gols.

