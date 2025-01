Tottenham e Newcastle se enfrentam neste sábado (4), às 9h30 (de Brasília), no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), em jogo válido pela 20ª rodada da Premier League. Os Spurs terminaram o primeiro turno na segunda metade de tabela, em 11º, e precisam vencer para voltar a brigar por vagas na zona continental; por outro lado, os Magpies vêm de quatro vitórias seguidas e buscam novo triunfo para invadir o G-4. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Rodri rebate Cristiano Ronaldo após críticas à Bola de Ouro: ‘Sabe como funciona’

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham x Newcastle

20ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 9h30 (de Brasília)

📍 Local: New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Andy Madley (árbitro); Nick Hopton e Craig Taylor (auxiliares); Lewis Smith (quarto árbitro); Chris Kavanagh e Sian Massey-Ellis (VAR)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Fraser Forster; Pedri Porro, Archie Gray, Radu Dragusin e Djed Spence; Dejan Kulusevski, Pape Matar Sarr e James Maddison; Brennan Johnson, Dominic Solanke e Heung-min Son



❌ Desfalques: Rodrigo Bentancur (suspenso); Destiny Udogie, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Mikey Moore, Richarlison, Cristian Romero, Wilson Odobert e Ben Davies (lesionados)



NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Martin Dúbravka; Valentino Livramento, Lloyd Kelly, Dan Burn e Lewis Hall; Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joelinton; Jacob Murphy, Alexander Isak e Anthony Gordon



❌ Desfalques: Fabian Schar (suspenso); Nick Pope, Emil Krafth, Sven Botman e Kieran Trippier