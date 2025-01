No dia 8 de janeiro, o zagueiro Bremer completará três meses da cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Enquanto para retornar aos gramados, o jogador segue sendo reconhecido com a camisa da Juventus. Prova disso foi a nomeação para a seleção dos melhores atletas que disputaram o Campeonato Italiano ao longo de 2024, elaborada pelo Sofascore, um dos principais sites de dados e estatísticas do mundo.

continua após a publicidade

+ Rodri rebate Cristiano Ronaldo após críticas à Bola de Ouro: ‘Sabe como funciona’

Os 11 eleitos foram escolhidos com base em números ao longo da segunda metade da temporada 2023/24 e da primeira metade da 2024/25. E Bremer é o único brasileiro presente na equipe ideal. Além disso, também é o único representante da Juve.

- É muito bacana receber essa notícia, pois é o reconhecimento de todo o meu trabalho e do meu esforço diário. Desde que cheguei à Juventus, fui muito bem tratado por todos e sempre fiz de tudo para retribuir a confiança que o clube e os torcedores depositaram em mim. Infelizmente, nos últimos meses, estou sem jogar por causa de uma grave lesão que sofri - disse o brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Mas a notícia boa é a que eu venho evoluindo muito bem e já me sinto bem mais forte do que no começo. No início, foi bem complicado, mas, agora, as coisas estão evoluindo de uma forma bem legal. Já passaram quase três meses de muito trabalho e dedicação pra estar de volta o quanto antes - completou Bremer.

continua após a publicidade

A seleção completa do SofaScore é formada por: Milinković-Savić (Torino); Bastoni (Internazionale), Bremer (Juventus) e Pavard (Internazionale); Çalhanoğlu (Internazionale), Leão (Milan), Lookman (Atalanta), De Ketelaere (Atalanta) e Dybala (Roma); Kvaratskhelia (Napoli) e M. Thuram (Internazionale).

A última partida disputada por Bremer aconteceu no dia 2 de outubro, quando saiu lesionado durante a vitória da Velha Senhora por 3 a 2 sobre o Red Bull Leipzig, pela Champions League.

Ao todo, em 2024, o brasileiro vestiu a camisa da Juventus em 30 partidas, sendo 24 delas pela Serie A. Em alta, o defensor havia assumido, poucos dias antes de se contundir, o posto de capitão da Juventus, que, pela primeira vez em sua história, havia conseguido passar os seis primeiros jogos do Italiano sem sofrer gol. Tal feito, aliás, jamais havia sido alcançado por nenhum outro time do país na era de três pontos da competição nacional.

Números pela Juventus

Pela Juve, Bremer já realizou 91 jogos, todos como titular, e só foi substituído em nove oportunidades, incluindo a última, por conta da lesão. Além disso, marcou oito gols, deu uma assistência, ajudou a equipe a sair de campo sem ser vazada em 44 oportunidades e conquistou o título da Copa da Itália na temporada passada.

O bom rendimento, inclusive, o levou a ser convocado constantemente para a Seleção por quatro técnicos diferentes: Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior.

Antes de defender a Juventus, Bremer vestiu a camisa do Torino, onde ficou por quatro temporadas e foi uma das referências da equipe. Foram 110 jogos (105 como titular), 13 gols marcados e quatro assistências.