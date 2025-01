A conquista de Rodri da Bola de Ouro 2024 não foi justa na opinião de Cristiano Ronaldo. A polêmica declaração do craque, compartilhada na última sexta-feira (27), surpreendeu o atacante do Manchester City, eleito o melhor do mundo pela "France Football". Em entrevista ao jornal "As", o espanhol rebateu as falas do camisa 7 de Portugal.

- Bom, foi uma surpresa mesmo, porque ele sabe melhor do que ninguém como funciona esse prêmio. E principalmente como é escolhido o vencedor. Neste ano, os jornalistas que votaram consideraram que eu deveria ganhar. Provavelmente foram esses mesmos jornalistas que em algum momento votaram na vitória dele, e imagino que então ele concordaria - afirmou Rodri.

A resposta de Cristiano Ronaldo foi dada, durante a premiação da Globe Soccer Awards 2024, após uma pergunta sobre a nova geração em atividade no futebol internacional. O atacante do Al-Nassr aproveitou a oportunidade de elogiar outro camisa 7, o Vini Jr, pelo desempenho nos últimos anos e afirmou que o brasileiro merecia ter sido eleito o Bola de Ouro 2024.

- Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles… Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber - disparou o português.

Apesar da derrota de Vini Jr na Bola de Ouro, o brasileiro foi eleito o melhor do mundo em duas outras premiações de 2024: o Fifa The Best e o Globe Soccer Awards. Na temporada 2023/24, o atacante foi o principal jogador do Real Madrid, que terminou com as conquistas de La Liga e Champions League.

Em número, Vini Jr entrou em campo com os Merengues em 39 partidas, balançou as redes 24 vezes e distribuiu 11 assistências, incluindo gol na Champions League diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0. Para fechar o ano de 2024, o brasileiro conquistou também, com o Real Madrid: a Supercopa da Uefa, a Supercopa da Espanha e a Copa Intercontinental.

