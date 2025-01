Dumfries brilha, Inter de Milão vence Atalanta e vai à final da Supercopa da Itália

A Inter de Milão derrotou a Atalanta por 2 a 0, nesta quinta-feira (2), pela semifinal da Supercopa da Itália e conquistou uma vaga na decisão. O lateral-direito Dumfries foi o autor dos dois gols do triunfo da equipe nerazzurri.

Com o resultado, os comandados de Simone Inzaghi aguardam o duelo entre Juventus e Milan para conhecer seu adversário na final. O outro confronto da semifinal ocorre nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo entre Inter de Milão e Atalanta?

Na etapa inicial, a Inter de Milão impôs muita pressão desde os segundos iniciais sobre a Atalanta. Com menos de um minuto de jogo, Mkhitaryan foi servido na área por Lautaro Martínez e finalizou com perigo, mas a zaga afastou para escanteio. Na sequência, o centroavante argentino teve duas grandes chances, mas parou em boas defesas de Carnesecchi. Por outro lado, o time de Gasperini pouco assustou.

Na segunda etapa, a Inter de Milão não perdeu tempo e abriu o placar aos quatro minutos com Dumfries aproveitando assistência de cabeça de Thuram após cobrança de escanteio e marcando um golaço de voleio. Aos 15 minutos, a equipe de Inzaghi armou um contra-ataque com muita velocidade, o holandês foi servido pelo lado direito e finalizou com força para anotar outro belo gol. Após um roubo de bola de Dimarco no campo de ataque, o atleta serviu Lautaro Martínez, que ficou cara a cara com Carnesecchi, mas parou em outra intervenção do goleiro. Na sequência, a Atalanta descontou o marcado com Ederson, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada. No fim, Sommer fez duas defesaças em cabeçadas de Djimsiti e Lookman e garantiu o triunfo de seu time.

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO 2 X 0 ATALANTA

SEMIFINAL - SUPERCOPA DA ITÁLIA

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Al -Awwal Park, em Riade (SAU);

🥅 Gols: Dumfries, 4'/2ºT (1-0); Dumfries, 15'/2ºT (2-0).

⚽ ESCALAÇÕES

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Bisseck, De Vrij e e Bastoni (Carlos Augusto); Dumfries, Calhanoglu (Asllani), Barella (Frattesi), Mkhitaryan e Dimarco (Darmian); Thuram (Taremi) e Lautaro Martínez.

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Carnesecchi; Kossounou (Palestra), Hien e Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini (Djimsiti) e Ruggeri (Ederson); Brescianini, Zaniolo (Lookman) e Samardžić (De Ketelaere).