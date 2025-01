Tottenham Hotspur enfrenta o Liverpool, nesta quarta-feira (8), em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). O confronto será transmitido pelo canal fechado da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Para as semifinais, quatro equipes ainda seguem vivas na Copa da Liga Inglesa: Arsenal e Newcastle, e Tottenham e Liverpool. A primeira semifinal acontece nesta terça-feira (7). Os vencedores de cada duelo avançarão para a final, que está agendada para sábado (11).

Como estão os clubes?

Sob a liderança de Angelos Postecoglou, o Tottenham busca superar um período de resultados menos expressivos, incluindo dois empates e duas derrotas, após uma vitória notável por 4 a 3 contra o Manchester United. A equipe londrina almeja uma reviravolta para garantir sua vaga na final da competição.

Por outro lado, o Liverpool, comandado por Arne Slot, mantém uma sequência invicta desde setembro de 2024, reforçando a confiança para o confronto. A equipe vem de um empate com o Manchester United, mantendo sua invencibilidade.

✅ FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM X LIVERPOOL

SEMIFINAL - COPA DA LIGA INGLESA

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TOTTENHAM (Técnico: Angelos Postecoglou)

Forster; Pedro Porro, Draguşin, Reguilón e Archie Grey; Bissouma e Sarr; Son, Kulusevski e Johnson; Solanke.



LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté e Robertson; Mac Allister e Curtis Jones; Mo Salah, Gakpo e Luis Díaz; Diogo Jota.

