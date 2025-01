Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira interessa a gigante europeu, revela jornal

Andreas Pereira, de 29 anos, é um dos principais nomes do mercado de transferências desta janela de início de ano. Além do Palmeiras, o Olympique de Marseille, da França, renovou o interesse no brasileiro, conforme publicou o jornal britânico "The Times".

Na janela de transferência de verão de 2024, o Olympique buscou a contratação de Andreas. Na ocasião, os Olympiens ofereceram 20 milhões de libras (R$ 153,6 milhões na cotação atual) ao Fulham, proposta recusada pelos ingleses. Roberto De Zerbi, técnico do time francês, foi o responsável por fazer contato direto com o brasileiro.

Em entrevista ao portal "PL Brasil", Andreas disse que gostaria de jogar no futebol francês com o técnico italiano.

— Seria muito legal (ir ao Marselha), pelo jeito que o De Zerbi joga futebol. Eu estava vendo com bons olhos, mas vamos ver agora em janeiro ou no final da temporada se vai rolar uma transferência ou se vou ficar no Fulham — disse o jogador em novembro de 2024.

Interesse do Palmeiras em Andreas Pereira

Na janela atual, a proposta do Palmeiras é de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões, na cotação atual), com a inclusão de quantias adicionais por bônus alcançados durante a temporada. O contrato do brasileiro com o clube inglês vai até junho de 2026. Caso o negócio com o Fulham não evolua, o plano B do Verdão é Mathías Villasanti, do Grêmio.

Andreas defende o Fulham desde 2022, mas anteriormente estava no Flamengo. Em 2021, ele esteve em campo na vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra o clube carioca, em Montevidéu, que deu o título da Libertadores ao Verdão. Naquela partida, o meia ficou marcado por perder a bola para o atacante Deyverson, que entrou na área e marcou o gol da vitória já na prorrogação.

