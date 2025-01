Salah ‘assusta’ torcedores com post e é criticado por ídolo do Liverpool

Na temporada 2024/25, Mohamed Salah vive um dos melhores momentos da carreira com a camisa do Liverpool. No entanto, pode ser o último ano do craque com o clube inglês, visto que o vínculo dele com os Reds se encerra em julho de 2024. Insatisfeito pela falta de uma proposta de renovação da diretoria inglesa, ele postou uma foto nas redes sociais como uma forma de protesto.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de Clubes: como foi o início de temporada dos rivais brasileiros

Na imagem, Salah está acompanhado pelos companheiros Trent Alexander-Arnold e Virgil Van-Dijk, durante o empate por 2 a 2 contra o Manchester United, pela 20ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Reds chegaram aos 46 pontos e mantiveram a liderança da competição.

Imagem publicada por Salah nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram@mosalah)

A situação contratual dos atletas citados é delicada. Símbolos da reconstrução do Liverpool, os três jogadores têm contrato válido até o fim desta temporada. Sem previsão de renovação, Salah, Alexander-Arnold e Van Dijk já podem assinar pré-contratos com outros clubes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Opinião de Carragher

Ídolo do Liverpool e comentarista de futebol, Jamie Carragher criticou a atitude do egípicio na TV britânica. O ex-zagueiro reagiu à postagem enigmática do camisa 11 nas redes sociais e elogiou o profissionalismo de Van Dijk durante a indefinição dos contratos desta temporada. O ex-atleta insinuou que, diferentemente do camisa 3, Salah e Alexander-Arnold não estão lidando de forma profissional com a situação contratual.

continua após a publicidade

— Acho que os outros dois (Salah e Alexander-Arnold) poderiam seguir o exemplo do livro de Virgil van Dijk — disse Carragher, durante o programa Sky Sports News.

Em tom provocativo, Salah republicou o vídeo do trecho citado por Carragher em seguida. Na legenda, o craque disse que está sendo "perseguido" pelo ex-jogador.

Estou começando a pensar que você está obcecado por mim. Salah, sobre os comentários de Carragher

Dos três jogadores, Alexander-Arnold foi o único que recebeu uma proposta de renovação. A oferta, revelada no domingo (5) pelo jornal "The Mirror" alcança 93 milhões de euros (cerca de R$ 590 milhões) por um período de cinco anos, valor que iguala o supostamente oferecido pelo Real Madrid, que está interessado na contratação do lateral.

Enquanto isso, Salah é o principal jogador da Premier League na temporada 2024/25, com 18 bolas na rede e 13 passes para gol em 19 partidas, sendo artilheiro e líder em assistências da liga nacional.