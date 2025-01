Reforço do Fluminense foi chamado de ‘jovem Taffarel’ por ídolo do Liverpool

O Fluminense acertou a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga, de 22 anos, na segunda-feira (6). Revelado em Xerém, o jogador atuava no Liverpool desde 2020, sendo emprestado para clubes britânicos de menor expressão. Nos Reds, o jovem foi comparado ao icônico Cláudio Taffarel, ex-arqueiro da Seleção Brasileira.

Durante um treino em 2023, Pitaluga chamou a atenção dos principais jogadores do Liverpool. Van Dijk, capitão dos Reds, elogiou o goleiro após defesa difícil em chute do holandês. Salah, principal peça ofensiva do clube, também foi vítima da proteção brasileira, com finalização defendida por mão trocada.

Taffarel, campeão da Copa do Mundo de 1994 pelo Brasil, é preparador de goleiros do Liverpool desde 2021. O ex-jogador é amigo próximo de Alisson, titular do clube inglês e da Seleção. Na função, ele também teve passagem no futebol turco, pelo Galatasaray.

Carreira de Pitaluga

Marcelo Pitaluga nasceu em Niterói e foi lapidado nas categorias de base do Fluminense, no tradicional centro de formação de Xerém. Em 2020, aos 17 anos, Pitaluga foi negociado com o Liverpool por cerca de € 1 milhão (R$ 5,3 milhões à época), após integrar o elenco da Seleção Brasileira sub-17, que conquistou o título da Copa do Mundo da categoria, embora tenha sido reserva de Matheus Donelli, do Corinthians.

Pitaluga fez parte do elenco de 2019 do Fluminense como reserva de Marcos Felipe (Foto: Bruno Ulivieri/AGIF)

No futebol europeu, o goleiro entrou em campo 41 vezes, tendo sofrido 65 gols e saído de campo sem ser vazado em 11 oportunidades. Pelo Liverpool, o brasileiro chegou a ir para o banco de reservas em jogos da Premier League, Europa League e Copa da Liga Inglesa, mas nunca chegou a atuar profissionalmente. Em 2021/2022, Pitaluga participou de 19 partidas da Premier League 2 e foi o ano em que mais teve minutos em campo.

Contratado por empréstimo pelo St. Pats em janeiro de 2024, o goleiro entrou em campo apenas sete vezes, tendo sofrido 10 gols e não sendo vazado em duas partidas. Em 2024/2024, o atleta foi novamente emprestado para o Livingstone, onde fez dois jogos e sofreu três gols.