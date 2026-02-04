menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (04/02/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/02/2026
07:20
Atualizado há 1 minutos
São Paulo vence o clássico contra o Santos no Morumbis. (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
imagem cameraJogadores de São Paulo e Santos se envolvem em confusão durante partida válida pelo Campeonato Paulista de 2026, no Morumbis (Foto: Peter Leone/Gazeta Press)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (4), a bola rola desde a manhã e o dia promete ser agitado para os fãs do esporte, com uma programação intensa no futebol nacional e internacional. Os destaques ficam por conta das partidas do Campeonato Brasileiro, com clássicos e confrontos de peso, além de duelos decisivos pelas copas europeias, como Copa do Rei, Copa da Itália, Copa da Alemanha, Copa da França e Copa da Liga Inglesa. A agenda ainda conta com jogos da Pré-Libertadores, da CONCACAF Champions Cup, do futebol feminino europeu e da Uefa Youth League.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta, 4 de fevereiro de 2026)

Uefa Youth League (16 avos de final)

  1. 10h: Legia Varsóvia sub-19 x Ajax sub-19 — UEFA.tv
  2. 12h: HJK sub-19 x Manchester City sub-19 — UEFA.tv
  3. 14h: Colônia sub-19 x Inter de Milão sub-19 — UEFA.tv
  4. 14h: Betis sub-19 x Tottenham sub-19 — UEFA.tv

Campeonato Egípcio

  • 12h: Smouha x Pyramids — Link Sport Club Podcast
  • 15h: Ismailia x Zamalek — Link Sport Club Podcast

Campeonato Grego

  1. 13h30: Asteras Tripolis x Olympiacos — SportyNet (TV e YouTube)

Copa da Rainha (quartas de final – feminino)

  • 14h30: Atlético de Madrid x Athletic Bilbao — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Paraense

  • 15h30: Tuna Luso x Paysandu — Canal do Benja

Campeonato Pernambucano

  • 16h: Maguary x Retrô — Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Copa da França (oitavas de final)

  • 16h30: Lyon x Laval — SportyNet (TV e YouTube)
  • 16h30: Nice x Montpellier — SportyNet (YouTube)
  • 16h30: Lorient x Paris FC — SportyNet (YouTube)
  • 16h30: Toulouse x Amiens — SportyNet (YouTube)
  • 17h: Troyes x Lens — SportyNet (YouTube)

Copa da Alemanha (quartas de final)

  1. 16h45: Holstein Kiel x Stuttgart — Disney+

Copa da Itália (quartas de final)

  • 17h: Inter de Milão x Torino — SportyNet (YouTube)

Copa da Liga Inglesa (semifinal)

  • 17h: Manchester City x Newcastle — ESPN e Disney+
Jogos de hoje: jogadores de Manchester City e Newcastle disputam a bola no jogo de ida da Copa da Liga Inglesa (Foto: Oli Scarff/AFP)
Jogos de hoje: jogadores de Manchester City e Newcastle disputam a bola no jogo de ida da Copa da Liga Inglesa (Foto: Oli Scarff/AFP)

Copa do Rei (quartas de final)

  • 17h: Alavés x Real Sociedad — ESPN 4 e Disney+
  • 17h: Valencia x Athletic Bilbao — Xsports e Disney+

Copa da Holanda (quartas de final)

  • 17h: PSV x Heerenveen — N Sports

Campeonato Escocês

  • 17h: Aberdeen x Celtic — Canal GOAT e OneFootball

Taça de Portugal (semifinal)

  • 17h15: Fafe x Torreense — N Sports

Copa da Argentina

  • 19h: Talleres x Argentino de Merlo — Xsports

Campeonato Brasileiro

  1. 19h: Flamengo x Internacional — Premiere
  2. 19h: RB Bragantino x Atlético-MG — Premiere
  3. 20h: Santos x São Paulo — Premiere
  4. 20h: Remo x Mirassol — Premiere
  5. 21h30: Palmeiras x Vitória — Globo, ge tv e Premiere
  6. 21h30: Grêmio x Botafogo — Globo e Premiere

Campeonato Paranaense

  • 19h: Andraus x FC Cascavel — Canal GOAT

Campeonato Cearense

  • 19h: Maracanã x Quixadá — FCF TV

Campeonato Amazonense (semifinal)

  1. 20h: Nacional-AM x Princesa do Solimões — N Sports

Campeonato Potiguar

  • 20h: Potiguar x América-RN — Canal GOAT
  • 20h: ABC x Globo — Canal GOAT

Campeonato Paraibano

  • 20h: Esporte de Patos x Pombal — Canal GOAT

Pré-Libertadores (primeira fase)

  • 21h30: 2 de Mayo x Alianza Lima — ESPN e Disney+

CONCACAF Champions Cup

  • 22h: Xelajú x Monterrey — Disney+
  • 0h: Vancouver FC x Cruz Azul — Disney+

