Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (4), a bola rola desde a manhã e o dia promete ser agitado para os fãs do esporte, com uma programação intensa no futebol nacional e internacional. Os destaques ficam por conta das partidas do Campeonato Brasileiro, com clássicos e confrontos de peso, além de duelos decisivos pelas copas europeias, como Copa do Rei, Copa da Itália, Copa da Alemanha, Copa da França e Copa da Liga Inglesa. A agenda ainda conta com jogos da Pré-Libertadores, da CONCACAF Champions Cup, do futebol feminino europeu e da Uefa Youth League.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta, 4 de fevereiro de 2026)

Uefa Youth League (16 avos de final)

10h: Legia Varsóvia sub-19 x Ajax sub-19 — UEFA.tv 12h: HJK sub-19 x Manchester City sub-19 — UEFA.tv 14h: Colônia sub-19 x Inter de Milão sub-19 — UEFA.tv 14h: Betis sub-19 x Tottenham sub-19 — UEFA.tv

Campeonato Egípcio

12h: Smouha x Pyramids — Link Sport Club Podcast

15h: Ismailia x Zamalek — Link Sport Club Podcast

Campeonato Grego

13h30: Asteras Tripolis x Olympiacos — SportyNet (TV e YouTube)

Copa da Rainha (quartas de final – feminino)

14h30: Atlético de Madrid x Athletic Bilbao — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Paraense

15h30: Tuna Luso x Paysandu — Canal do Benja

Campeonato Pernambucano

16h: Maguary x Retrô — Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Copa da França (oitavas de final)

16h30: Lyon x Laval — SportyNet (TV e YouTube)

16h30: Nice x Montpellier — SportyNet (YouTube)

16h30: Lorient x Paris FC — SportyNet (YouTube)

16h30: Toulouse x Amiens — SportyNet (YouTube)

17h: Troyes x Lens — SportyNet (YouTube)

Copa da Alemanha (quartas de final)

16h45: Holstein Kiel x Stuttgart — Disney+

Copa da Itália (quartas de final)

17h: Inter de Milão x Torino — SportyNet (YouTube)

Copa da Liga Inglesa (semifinal)

17h: Manchester City x Newcastle — ESPN e Disney+

Jogos de hoje: jogadores de Manchester City e Newcastle disputam a bola no jogo de ida da Copa da Liga Inglesa (Foto: Oli Scarff/AFP)

Copa do Rei (quartas de final)

17h: Alavés x Real Sociedad — ESPN 4 e Disney+

17h: Valencia x Athletic Bilbao — Xsports e Disney+

Copa da Holanda (quartas de final)

17h: PSV x Heerenveen — N Sports

Campeonato Escocês

17h: Aberdeen x Celtic — Canal GOAT e OneFootball

Taça de Portugal (semifinal)

17h15: Fafe x Torreense — N Sports

Copa da Argentina

19h: Talleres x Argentino de Merlo — Xsports

Campeonato Brasileiro

19h: Flamengo x Internacional — Premiere 19h: RB Bragantino x Atlético-MG — Premiere 20h: Santos x São Paulo — Premiere 20h: Remo x Mirassol — Premiere 21h30: Palmeiras x Vitória — Globo, ge tv e Premiere 21h30: Grêmio x Botafogo — Globo e Premiere

Campeonato Paranaense

19h: Andraus x FC Cascavel — Canal GOAT

Campeonato Cearense

19h: Maracanã x Quixadá — FCF TV

Campeonato Amazonense (semifinal)

20h: Nacional-AM x Princesa do Solimões — N Sports

Campeonato Potiguar

20h: Potiguar x América-RN — Canal GOAT

20h: ABC x Globo — Canal GOAT

Campeonato Paraibano

20h: Esporte de Patos x Pombal — Canal GOAT

Pré-Libertadores (primeira fase)

21h30: 2 de Mayo x Alianza Lima — ESPN e Disney+

CONCACAF Champions Cup

22h: Xelajú x Monterrey — Disney+

0h: Vancouver FC x Cruz Azul — Disney+

