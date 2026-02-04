Cruzeiro x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela segunda rodada do Brasileirão
Depois da goleada sofrida na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrentará o Coritiba na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e do Sportv. Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Na estreia, o Cabuloso sofreu uma derrota dura que estremeceu o clima na Toca da Raposa II. A equipe comandada por Tite perdeu por 4 a 0 para o Botafogo, a terceira derrota seguida na temporada.
No fim de semana, o Cruzeiro conseguiu se recuperar emocionalmente em partida pelo Campeonato Mineiro. A equipe celeste bateu o Betim por 1 a 0 com um gol de Matheus Pereira no último minuto.
Do outro lado, o Coritiba foi derrotado pelo Red Bull Bragantino dentro de casa, por 1 a 0. Entretanto, no confronto, o Coxa jogou com um jogador a menos por mais de 60 minutos.
No fim de semana, o time comandado por Fernando Seabra bateu o Cianorte em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paranaense.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Coritiba
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x CORITIBA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA
📆 Data e horário: Quinta-feira, 5 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão (Belo Horizonte-MG)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e Sportv (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior
⚽ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Wanderson (Arroyo)
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Gustavo (Jacy); Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha
