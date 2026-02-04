menu hamburguer
Cruzeiro x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam pela segunda rodada do Brasileirão

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 04/02/2026
19:48
Depois da goleada sofrida na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrentará o Coritiba na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e do SportvClique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Cruzeiro_Esporte_Clube_(logo).svg (1)
CRU
CTB
2ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Quinta-feira, 5 de fevereiro, às 21h30
Local
Mineirão (Belo Horizonte-MG)
Árbitro
Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
Var
Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Onde assistir

Na estreia, o Cabuloso sofreu uma derrota dura que estremeceu o clima na Toca da Raposa II. A equipe comandada por Tite perdeu por 4 a 0 para o Botafogo, a terceira derrota seguida na temporada.

No fim de semana, o Cruzeiro conseguiu se recuperar emocionalmente em partida pelo Campeonato Mineiro. A equipe celeste bateu o Betim por 1 a 0 com um gol de Matheus Pereira no último minuto.

Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Do outro lado, o Coritiba foi derrotado pelo Red Bull Bragantino dentro de casa, por 1 a 0. Entretanto, no confronto, o Coxa jogou com um jogador a menos por mais de 60 minutos.

No fim de semana, o time comandado por Fernando Seabra bateu o Cianorte em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paranaense.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Coritiba

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x CORITIBA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA

📆 Data e horário: Quinta-feira, 5 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão (Belo Horizonte-MG)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e Sportv (canal fechado)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Wanderson (Arroyo)

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Gustavo (Jacy); Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha

