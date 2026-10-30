Ospitaletto x Trento: onde assistir, horário e escalações
Ospitaletto x Trento: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Ospitaletto e Trento se enfrentam neste sábado (31), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Ospitaletto foi derrotado pelo Pro Vercelli por 2 a 1, fora de casa, pela Serie C1. Já o Trento venceu a Juventus II por 2 a 1, em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação da Serie C1, o Ospitaletto e o Trento disputam a 12ª rodada do Girone A, buscando melhorar suas posições na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 31 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
Rodada: 12
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, M. Possenti, R. Nessi e M. Gualandris; E. Tigani, M. Panatti e G. Mondini; C. Messaggi, F. Galuppini e F. Gobbi.
Trento
Técnico: L. Tabbiani
S. Barlocco; M. Maffei, F. Benassai, F. Frison e G. Benedetti; C. Aucelli, M. Fossati e A. Mehic; F. Accornero, M. Ladisa e J. Molina.
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