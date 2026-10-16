Torquay United x Oxford City: onde assistir, horário e escalações

Torquay United e Oxford City se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no Plainmoor Ground, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Torquay United vem de vitória por 1 a 0 diante do Tonbridge Angels, fora de casa, pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: Plainmoor Ground, Torquay, Devon

Fase: 4ª rodada classificatória

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O Oxford City vem de vitória por 6 a 1 contra o Enfield Town, em casa, pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

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