Mercedes domina, mas Hamilton é o mais rápido; veja como foi o 1° treino aberto da F1
A temporada oficial começa dia 8 de março
A primeira bateria de treinos da Fórmula 1, realizada em Barcelona, na Espanha, terminou na última sexta-feira (30). A equipe do Lance! separou os melhores tempos e os principais destaques da pré-temporada.
Vale relembrar que, antes do GP da Austrália, ainda serão realizadas no Bahrein duas sessões de testes coletivos, cada uma com três dias de duração.
Mercedes lidera em quilometragem
A Mercedes foi a equipe que mais completou voltas e somou quilometragem ao longo do período de testes. Ao todo, foram 500 voltas somando os desempenhos de Andrea Kimi Antonelli e George Russell, totalizando 2.328 km.
A segunda colocada foi a Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton percorreram 2.044 km em 439 voltas. A Haas fechou o top 3, com 386 voltas e 1.797 km. Já a Aston Martin foi a que menos rodou, completando apenas 65 voltas, um total de 302 km.
Hamilton dita o ritmo
Apesar de o cronômetro não ser o principal foco das equipes neste início de temporada, Lewis Hamilton, agora na Ferrari, foi o mais rápido com o tempo de 1min16s348. George Russell, da Mercedes, ficou na segunda posição, apenas alguns milésimos de segundo atrás do compatriota.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|Número de voltas
1º
Lewis Hamilton
Ferrari
1.16.348
204
2º
George Russell
Mercedes
1.16.445
263
3º
Lando Norris
McLaren Mercedes
1.16.594
163
4º
Charles Leclerc
Ferrari
1.16.653
231
5º
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1.17.081
237
6º
Oscar Piastri
McLaren Mercedes
1.17.446
128
7º
Max Verstappen
Red Bull RBPT Ford
1.17.586
145
8º
Pierre Gasly
Alpine Mercedes
1.17.707
227
9º
Isaak Hadjar
Red Bull RBPT Ford
1.18.159
158
10º
Esteban Ocon
Haas Ferrari
1.18.393
239
11º
Oliver Bearman
Haas Ferrari
1.18.423
148
12º
Arvid Lindblad
Racing Bulls RBPT Ford
1.18.451
167
13º
Liam Lawson
Racing Bulls RBPT Ford
1.18.840
152
14º
Franco Colapinto
Alpine Mercedes
1.19.150
118
15º
Nico Hülkenberg
Audi
1.19.870
118
16º
Gabriel Bortoleto
Audi
1.20.179
93
17º
Fernando Alonso
Aston Martin Honda
1.20.795
61
18º
Valtteri Bottas
Cadillac Ferrari
1.20.920
87
19º
Sergio Pérez
Cadillac Ferrari
1.21.024
77
20º
Lance Stroll
Aston Martin Honda
1.46.404
5
