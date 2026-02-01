menu hamburguer
Mercedes domina, mas Hamilton é o mais rápido; veja como foi o 1° treino aberto da F1

A temporada oficial começa dia 8 de março

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 01/02/2026
12:09
O piloto Lewis Hamilton, da Ferrari (Foto: Jim WATSON / AFP)
A primeira bateria de treinos da Fórmula 1, realizada em Barcelona, na Espanha, terminou na última sexta-feira (30). A equipe do Lance! separou os melhores tempos e os principais destaques da pré-temporada.

Vale relembrar que, antes do GP da Austrália, ainda serão realizadas no Bahrein duas sessões de testes coletivos, cada uma com três dias de duração.

Mercedes lidera em quilometragem

A Mercedes foi a equipe que mais completou voltas e somou quilometragem ao longo do período de testes. Ao todo, foram 500 voltas somando os desempenhos de Andrea Kimi Antonelli e George Russell, totalizando 2.328 km.

A segunda colocada foi a Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton percorreram 2.044 km em 439 voltas. A Haas fechou o top 3, com 386 voltas e 1.797 km. Já a Aston Martin foi a que menos rodou, completando apenas 65 voltas, um total de 302 km.

Novo carro da Mercedes para a F1 2026 (Foto: Divulgação)
Novo carro da Mercedes para a F1 2026 (Foto: Divulgação)

Hamilton dita o ritmo

Apesar de o cronômetro não ser o principal foco das equipes neste início de temporada, Lewis Hamilton, agora na Ferrari, foi o mais rápido com o tempo de 1min16s348. George Russell, da Mercedes, ficou na segunda posição, apenas alguns milésimos de segundo atrás do compatriota.

PosiçãoPilotoEquipeTempoNúmero de voltas

1º

Lewis Hamilton

Ferrari

1.16.348

204

2º

George Russell

Mercedes

1.16.445

263

3º

Lando Norris

McLaren Mercedes

1.16.594

163

4º

Charles Leclerc

Ferrari

1.16.653

231

5º

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

1.17.081

237

6º

Oscar Piastri

McLaren Mercedes

1.17.446

128

7º

Max Verstappen

Red Bull RBPT Ford

1.17.586

145

8º

Pierre Gasly

Alpine Mercedes

1.17.707

227

9º

Isaak Hadjar

Red Bull RBPT Ford

1.18.159

158

10º

Esteban Ocon

Haas Ferrari

1.18.393

239

11º

Oliver Bearman

Haas Ferrari

1.18.423

148

12º

Arvid Lindblad

Racing Bulls RBPT Ford

1.18.451

167

13º

Liam Lawson

Racing Bulls RBPT Ford

1.18.840

152

14º

Franco Colapinto

Alpine Mercedes

1.19.150

118

15º

Nico Hülkenberg

Audi

1.19.870

118

16º

Gabriel Bortoleto

Audi

1.20.179

93

17º

Fernando Alonso

Aston Martin Honda

1.20.795

61

18º

Valtteri Bottas

Cadillac Ferrari

1.20.920

87

19º

Sergio Pérez

Cadillac Ferrari

1.21.024

77

20º

Lance Stroll

Aston Martin Honda

1.46.404

5

