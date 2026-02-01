Mercedes domina, mas Hamilton é o mais rápido; veja como foi o 1° treino aberto da F1

A primeira bateria de treinos da Fórmula 1, realizada em Barcelona, na Espanha, terminou na última sexta-feira (30). A equipe do Lance! separou os melhores tempos e os principais destaques da pré-temporada.

Vale relembrar que, antes do GP da Austrália, ainda serão realizadas no Bahrein duas sessões de testes coletivos, cada uma com três dias de duração.

Mercedes lidera em quilometragem

A Mercedes foi a equipe que mais completou voltas e somou quilometragem ao longo do período de testes. Ao todo, foram 500 voltas somando os desempenhos de Andrea Kimi Antonelli e George Russell, totalizando 2.328 km.

A segunda colocada foi a Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton percorreram 2.044 km em 439 voltas. A Haas fechou o top 3, com 386 voltas e 1.797 km. Já a Aston Martin foi a que menos rodou, completando apenas 65 voltas, um total de 302 km.

Novo carro da Mercedes para a F1 2026 (Foto: Divulgação)

Hamilton dita o ritmo

Apesar de o cronômetro não ser o principal foco das equipes neste início de temporada, Lewis Hamilton, agora na Ferrari, foi o mais rápido com o tempo de 1min16s348. George Russell, da Mercedes, ficou na segunda posição, apenas alguns milésimos de segundo atrás do compatriota.

Posição Piloto Equipe Tempo Número de voltas 1º Lewis Hamilton Ferrari 1.16.348 204 2º George Russell Mercedes 1.16.445 263 3º Lando Norris McLaren Mercedes 1.16.594 163 4º Charles Leclerc Ferrari 1.16.653 231 5º Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1.17.081 237 6º Oscar Piastri McLaren Mercedes 1.17.446 128 7º Max Verstappen Red Bull RBPT Ford 1.17.586 145 8º Pierre Gasly Alpine Mercedes 1.17.707 227 9º Isaak Hadjar Red Bull RBPT Ford 1.18.159 158 10º Esteban Ocon Haas Ferrari 1.18.393 239 11º Oliver Bearman Haas Ferrari 1.18.423 148 12º Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford 1.18.451 167 13º Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford 1.18.840 152 14º Franco Colapinto Alpine Mercedes 1.19.150 118 15º Nico Hülkenberg Audi 1.19.870 118 16º Gabriel Bortoleto Audi 1.20.179 93 17º Fernando Alonso Aston Martin Honda 1.20.795 61 18º Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1.20.920 87 19º Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1.21.024 77 20º Lance Stroll Aston Martin Honda 1.46.404 5

