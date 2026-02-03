Problemas da Audi nos testes não assusta Bortoleto para a F1

O início dos testes da Audi (antiga Sauber) na Fórmula 1 foi marcado por problemas técnicos, mas sem gerar preocupação interna. A equipe trata os contratempos como parte natural do processo de estreia do carro e destaca avanços após o shakedown em Barcelona. Gabriel Bortoleto classificou o saldo como positivo e ressaltou que o principal objetivo era validar o funcionamento básico do modelo.

— O shakedown é literalmente só para colocar o carro na pista e testar se tudo está funcionando. A gente já esperava enfrentar dificuldades; tivemos alguns problemas aqui e ali, mas é exatamente para isso que ele serve. Fico feliz porque conseguimos completar voltas pela manhã e estamos indo na direção certa — disse o brasileiro.

Cada equipe pôde escolher apenas três dos cinco dias de atividades. Por isso, Bortoleto foi à pista em duas oportunidades: na abertura e no encerramento. A estreia teve o programa encurtado por falhas mecânicas, enquanto o retorno foi marcado por grande otimismo no progresso do projeto.

— Foi positivo. Perdemos algumas horas no início por conta de problemas, mas depois conseguimos um bom número de voltas, ainda que menos do que eu queria. Para mim já é um começo, porque no primeiro dia praticamente não andei. Foi importante entender melhor o carro — analisou.

No terceiro dia de testes, Nico Hülkenberg foi o responsável por levar o carro à pista. Segundo contagem extraoficial, o alemão completou 68 voltas, mas terminou com o ritmo mais lento da sessão após novos contratempos. Aos 38 anos, o veterano forma a dupla da Audi ao lado de Bortoleto na temporada.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, durante evento de lançamento da Audi (Foto: Reprodução/ Instagram)

Calendário da F1 2026

Os testes secretos da F1 2026 tiveram início na segunda-feira em Barcelona, mas a McLaren não participou do primeiro dia por decisão estratégica. No segundo dia, apenas Ferrari e Red Bull enfrentaram a pista molhada devido às condições climáticas desfavoráveis.

Após esta rodada em Barcelona, a F1 terá uma semana sem atividades. Na sequência, as equipes se dirigirão ao Bahrein, onde o Circuito de Sakhir receberá duas rodadas de testes: a primeira entre 11 e 13 de fevereiro e a segunda de 18 a 20 do mesmo mês.

O campeonato de 2026 começará oficialmente em 8 de março com o Grande Prêmio da Austrália, quando as equipes mostrarão o verdadeiro potencial dos carros desenvolvidos sob o novo regulamento técnico.

