Tchéquia x Irã pelas quartas do Mundial de Vôlei: veja horário e onde assistir

Esta quinta-feira (25) marca o segundo dia de confrontos das quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino, disputado nas Filipinas. Tchéquia e Irã se enfrentam às 4h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv

Caminho da Tchéquia até as quartas

A Tchéquia se classificou para o mata-mata como segundo colocada do Grupo H, que também tinha Brasil, China e Sérvia, que conquistou a outra vaga.

Nas oitavas de final, os tchecos passaram pela Tunísia, em um tranquilo 3 sets a 0, com parciais de 19-25, 18-25 e 23-25. Com a vitória, alcançaram a 18ª posição no ranking mundial de vôlei masculino da FIVB.

Tunísia e Tchéquia nas oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino 2025 (Foto: Volleyball World)

Como chega o Irã?

O Irã chegou à fase eliminatória depois de passar como segundo melhor do Grupo A. Em primeiro lugar, passou a Tunísia, com Filipinas e Egito completando o grupo.

Nas oitavas, a seleção do Irã venceu a Sérvia, em um jogo marcado por muito equilíbrio, que terminou em 3 sets a 2. As parciais foram 25-23, 19-25, 26-24, 22-25 e 9-15. O oposto Hajipour Moghdam e o ponteiro Sharifi Morteza lideraram os iranianos até a vitória, com 23 pontos cada.

No ranking da FIVB, o Irã é a 16ª melhor equipe do mundo.

Quem o vencedor enfrenta na semi do Mundial de Vôlei?

O vencedor entre Tchéquia e Irã enfrenta a equipe dos Estados Unidos ou a da Bulgária. Os times decidem a vaga também nesta quinta-feira (25), às 9h (de Brasília).

