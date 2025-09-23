Quartas do Mundial de vôlei masculino definidas; veja o chaveamento
Tchéquia e Irã fecham os classificados do último dia das oitavas de final
Nesta terça (23), Tchéquia e Irã foram os últimos dois times a se classificar para as quartas de final do Mundial de vôlei masculino. A etapa iniciou no último sábado (20) e definiu as seleções que vão permanecer na disputa pelo sonhado título de campeão mundial.
Data e horário das quartas do Mundial
Quarta-feira (24/9)
- Itália x Bélgica - 4h30 (de Brasília)
- Polônia x Turquia - 9h (de Brasília)
Quinta-feira (25/9)
- Tchéquia x Irã - 4h30 (de Brasília)
- Bulgária x EUA - 9h (de Brasília)
Quarto dia de oitavas
No primeiro jogo do dia, a República Tcheca bateu a Tunísia, sem muita dificuldade, por 3 sets a 0 em um confronto de destaque dos tchecos. O resultado consolidou a presença da seleção no top-20 do ranking da FIVB, em 19º lugar.
Já a partida entre Sérvia e Irã ficou marcada por muito equilíbrio. Em uma disputa acesa do início ao fim, a Sérvia começou vencendo o primeiro set por 25-23 e logo depois o Irã foi em busca do empate, sendo um jogo extremamente acirrado até o final do quinto set, quando os iranianos venceram por 15-09. As parciais foram de 23-25, 25-19, 24-26, 25-22 e 15-09.
Classificação dos demais
A Turquia foi a primeira seleção classificada para as quartas de final, e logo após a Polônia veio para desenhar o início das classificações. Em confrontos acirrados e disputados, ambos os jogos foram vencidos por 3 sets a 1.
No segundo dia, Itália e Bélgica se classificaram ao passar, respectivamente, por Argentina e Finlândia, e, com isso, marcaram seu reencontro no Mundial após a partida de estreia das fases de grupos, que foi marcada por vitória belga sobre a Azzurra. O time da Bélgica vem invencível desde a fase de grupos, sem perder nenhum confronto no Mundial de Vôlei, prometendo um grande duelo contra a Itália, atual campeã mundial de vôlei masculino e recém-vitoriosa no Mundial feminino.
Bulgária e Estados Unidos vieram para fechar os resultados do terceiro dia. Os búlgaros venceram Portugal com placar de 3 sets a 0, com destaque para o ponteiro Aleksandar Nikolov que foi decisivo ao marcar 19 pontos na partida. Já os estadunidenses fizeram jus aos seus títulos de tricampeões olímpicos e do campeonato mundial e venceram a Eslovênia de virada por 3 sets a 1 com parciais de 19-25, 25-22, 25-17 e 25-20.
