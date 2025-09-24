Itália e Polônia nas semifinais do Mundial de Vôlei masculino; veja resultados
As quartas de final terminam na sexta (25)
Terminou na manhã de hoje (24) o primeiro dia das quartas de final do Mundial de Vôlei masculino, com vitórias italiana e polonesa.
Itália tem revanche com a Bélgica
A atual campeã mundial de vôlei masculino e recém-vitoriosa no Mundial feminino, Itália, bateu a seleção belga por 3 sets a 0, com parciais de 25-13, 25-18 e 25-18.
Afastando a "zebra" da Bélgica, após os italianos serem pegos de surpresa e perderem sua primeira partida da fase de grupos para a Bélgica em um duelo épico no Mundial masculino. A Azzurra não deu chance aos belgas, combinando boas execuções de seus jogadores para vencer com folga.
Polônia vence com tranquilidade a Turquia
A Polônia, atual líder do ranking da FIVB, foi a seleção vencedora no confronto contra a Turquia no Mall of Asia Arena, em Manila, nas Filipinas.
Com parciais de 25-15, 25-22 e 25-19, a seleção polonesa teve um desconto na partida com a lesão do principal ponteiro turco, Efe Mandiraci. Sentindo sua ausência, o técnico da Turquia, o sérvio Slobodan Kovac, não conseguiu manter o equilíbrio do time.
De modo geral, a seleção da Polônia mostrou sua força e o poder de jogar em equipe, com todos os jogadores com pontuações parecidas: Leon com 13, Kochanowski marcou 12, Kurek anotou 10 pontos, bem como Semeniuk e Huber somaram 9 pontos cada.
Próximos confrontos no Mundial:
Último dia de quartas - quinta-feira (25/9)
- Tchéquia x Irã - 4h30 (de Brasília)
- Bulgária x EUA - 9h (de Brasília)
Semifinais - sábado (27/9)
- Polônia x Itália - 4h30 (de Brasília)
- A definir - 9h (de Brasília)
Todas as partidas das quartas de final da competição terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv 2. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv
