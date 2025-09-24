Itália e Polônia nas semifinais do Mundial de Vôlei masculino; veja resultados

Terminou na manhã de hoje (24) o primeiro dia das quartas de final do Mundial de Vôlei masculino, com vitórias italiana e polonesa.

Itália tem revanche com a Bélgica

A atual campeã mundial de vôlei masculino e recém-vitoriosa no Mundial feminino, Itália, bateu a seleção belga por 3 sets a 0, com parciais de 25-13, 25-18 e 25-18.

continua após a publicidade

Afastando a "zebra" da Bélgica, após os italianos serem pegos de surpresa e perderem sua primeira partida da fase de grupos para a Bélgica em um duelo épico no Mundial masculino. A Azzurra não deu chance aos belgas, combinando boas execuções de seus jogadores para vencer com folga.

➡️Quartas do Mundial de vôlei masculino definidas; veja o chaveamento

Polônia vence com tranquilidade a Turquia

A Polônia, atual líder do ranking da FIVB, foi a seleção vencedora no confronto contra a Turquia no Mall of Asia Arena, em Manila, nas Filipinas.

continua após a publicidade

Com parciais de 25-15, 25-22 e 25-19, a seleção polonesa teve um desconto na partida com a lesão do principal ponteiro turco, Efe Mandiraci. Sentindo sua ausência, o técnico da Turquia, o sérvio Slobodan Kovac, não conseguiu manter o equilíbrio do time.

De modo geral, a seleção da Polônia mostrou sua força e o poder de jogar em equipe, com todos os jogadores com pontuações parecidas: Leon com 13, Kochanowski marcou 12, Kurek anotou 10 pontos, bem como Semeniuk e Huber somaram 9 pontos cada.

continua após a publicidade

Seleção da Polônia comemora vitória sobre a Turquia no Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Próximos confrontos no Mundial:

Último dia de quartas - quinta-feira (25/9)

Tchéquia x Irã - 4h30 (de Brasília)

Bulgária x EUA - 9h (de Brasília)

Semifinais - sábado (27/9)

Polônia x Itália - 4h30 (de Brasília) A definir - 9h (de Brasília)

Todas as partidas das quartas de final da competição terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv 2. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv