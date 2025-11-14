Suíça x Suécia: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelas Eliminatórias Europeias
Suíça e Suécia se enfrentam neste sábado (15), às 16h45 (de Brasília), pela penúltima rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Stade de Geneve, em Lancy (SUI), com transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no Sportv
Ficha do jogo
A Suíça lidera o Grupo B, com 10 pontos, e está invicta nas Eliminatórias. A seleção venceu as três primeiras rodadas, com 4 a 0 contra o Kosovo, 3 a 0 contra a Eslovênia, e 2 a 0 frente a própria Suécia. Além disso, empatou em 0 a 0 com a Eslovênia.
Por outro lado, a Suécia vive momento difícil e soma apenas um ponto, com o empate por 2 a 2 contra a Esvolênia na primeira rodada. Os suecos precisam de uma arrancada na reta final se quiserem se manter vivos na briga por uma vaga na Copa do Mundo.
Tudo sobre o jogo entre Suíça e Suécia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Suíça 🆚 Suécia
5ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Stade de Geneve, em Lancy (SUI)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Erik Lambrechts (Bélgica)
🚩 Assistentes: Jo De Weirdt (Bélgica), Kevin Monteny (Bélgica) e Lawrence Visser (Bélgica)
📺 VAR: Bram Van Driessche (Bélgica) e Bert Put (Bélgica)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Suíça (Técnico: Murat Yakin)
Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Rodríguez; Rieder, Xhaka e Sow; Ndoye, Vargas e Embolo.
Suécia (Técnico: Graham Potter)
Johansson; Lagerbielke, Hisen e Lindelof; Bemhardsson, Karlstrom, Ayari, Svensson e Gudmundsson; Nygren e Elanga.
