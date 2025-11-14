menu hamburguer
Suíça x Suécia: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelas Eliminatórias Europeias

Confira todas as informações do duelo válido pela penúltima rodada do Grupo B

Lancy (SUI)
Dia 14/11/2025
15:56
Suíça x Suécia: onde assistir pelas Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Suíça x Suécia: onde assistir pelas Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Suíça e Suécia se enfrentam neste sábado (15), às 16h45 (de Brasília), pela penúltima rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Stade de Geneve, em Lancy (SUI), com transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo

SUI
SUE
5ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Sábado, 15 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
Local
Stade de Geneve, em Lancy (SUI)
Árbitro
Erik Lambrechts (Bélgica)
Assistentes
Jo De Weirdt (Bélgica), Kevin Monteny (Bélgica) e Lawrence Visser (Bélgica)
Var
Bram Van Driessche (Bélgica) e Bert Put (Bélgica)
A Suíça lidera o Grupo B, com 10 pontos, e está invicta nas Eliminatórias. A seleção venceu as três primeiras rodadas, com 4 a 0 contra o Kosovo, 3 a 0 contra a Eslovênia, e 2 a 0 frente a própria Suécia. Além disso, empatou em 0 a 0 com a Eslovênia.

Por outro lado, a Suécia vive momento difícil e soma apenas um ponto, com o empate por 2 a 2 contra a Esvolênia na primeira rodada. Os suecos precisam de uma arrancada na reta final se quiserem se manter vivos na briga por uma vaga na Copa do Mundo.

Tudo sobre o jogo entre Suíça e Suécia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Suíça 🆚 Suécia
5ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Stade de Geneve, em Lancy (SUI)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Erik Lambrechts (Bélgica)
🚩 Assistentes: Jo De Weirdt (Bélgica), Kevin Monteny (Bélgica) e Lawrence Visser (Bélgica)
📺 VAR: Bram Van Driessche (Bélgica) e Bert Put (Bélgica)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Suíça (Técnico: Murat Yakin)
Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Rodríguez; Rieder, Xhaka e Sow; Ndoye, Vargas e Embolo.

Suécia (Técnico: Graham Potter)
Johansson; Lagerbielke, Hisen e Lindelof; Bemhardsson, Karlstrom, Ayari, Svensson e Gudmundsson; Nygren e Elanga.

Isak em ação pela Suécia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)
Isak em ação pela Suécia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

