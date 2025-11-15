Albânia x Inglaterra: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira todas as informações do duelo válido pela última rodada do Grupo K
Albânia e Inglaterra se enfrentam neste domingo (16), às 14h (de Brasília), pela última rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada na Arena Kombëtare, em Tirana (ALB), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Com ambas com seus lugares já definidos na Eliminatória, Albânia e Inglaterra chegam para esta partida apenas para cumprir tabela. A seleção inglesa garantiu a classificação para a Copa do Mundo na última Data Fifa, e vive um período de estes no começo do trabalho de Thomas Tuchel e deve rodar seu elenco para esta partida. Enquanto isso, a equipe de Sylvinho seguirá na segunda colocação e se prepara para disputar a repescagem europeia.
Tudo sobre o jogo entre Albânia e Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Albânia 🆚 Inglaterra
6ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro, às 14h (de Brasília)
📍 Local: Arena Kombëtare, em Tirana (ALB)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Marco Guida (Itália)
🚩 Assistentes: Giorgio Peretti (Itália), Alessio Berti (Itália) e Simone Sozza (Itália)
📺 VAR: Marco Di Bello (Itália) e Valerio Marini (Itália)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Albânia (Técnico: Sylvinho)
Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; Asllani e Shehu; Broja, Laci e Hoxha; Manaj.
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Pickford; Spence, Konsa, John Stones, O'Reilly; Anderson e Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Eze; Harry Kane.
