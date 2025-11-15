Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira todas as informações do duelo válido pela última rodada do Grupo F
Portugal e Armênia se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), pela última rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Estádio do Dragão, na cidade do Porto (POR), com transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Líder do grupo F, Portugal teve a chance de garantir a classificação direta para a Copa do Mundo caso ganhasse a Irlanda, na última rodada, mas acabou perdendo por 2 a 0. Além disso, a seleção lusitana não poderá contar com Cristiano Ronaldo, que foi expulso após agredir o zagueiro O'Shea com uma cotovelada.
Enquanto isso, a Armênia é o lanterna da chave e tem apenas três pontos conquistados, sem chances de ir à repescagem internacional. A equipe deve ter a mesma formação que entrou em campo diante da Hungria.
Tudo sobre o jogo entre Portugal e Armênia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Portugal 🆚 Armênia
6ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Dragão, na cidade do Porto (POR)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Irfan Peljto (Bósnia)
🚩 Assistentes: Senad Ibrišimbegović (Bósnia), Davor Beljo (Bósnia) e Miloš Gigovic (Bósnia)
📺 VAR: Gianluca Aureliano (Itália) e Daniele Paterna (Itália)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Portugal (Técnico: Roberto Martínez)
Diogo Costa; Nélson Semedo, Inácio, Rúben Dias, Dalot; Rúben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e Rafael Leão.
Armênia (Técnico: Eghishe Melikyan)
Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, Muradyan, Spertsyan; Sevikyan, Ranos e Shaghoyan.
