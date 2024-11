Sport recebe o Santos, neste domingo (24), em duelo válido pela 38ª, e última, rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) e os clubes entram em campo no estádio da Ilha do Retiro. O confronto será transmitido pelos canais Premiere, SporTV, Band, TV Brasil, além do Canal GOAT. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeão já declarado da Série B, Santos é o líder com 68 pontos. Ainda na disputa para o acesso, o Sport está com os mesmos 63 pontos do Ceará, mas uma posição abaixo devido ao número de vitórias.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X SANTOS

38ª RODADA - BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: domingo, 24 de novembro, 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE)

📺 Onde assistir: Premiere, SporTV, Band, TV Brasil e Canal GOAT

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Lucas Lima; Titi Ortíz, Gustavo Coutinho (Wellington Silva) e Chrystian Barletta.

SANTOS (Técnico: Leandro Zago)

Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomas Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito.

