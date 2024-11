O Corinthians segue em busca de um fiador para concretizar a contratação de Hugo Souza junto ao Flamengo. Nesta sexta-feira (22), Vinicius Cascone, diretor jurídico do clube alvinegro, revelou que a equipe carioca rejeitou o segundo parceiro apresentado como garantia para a negociação. O Timão estuda entrar na Justiça para assegurar a permanência do atleta.

Em entrevista ao portal "Meu Timão", Vinicius Cascone revelou que o Corinthians apresentou um banco como fiador para fechar o negócio, mas o Flamengo não aceitou a garantia. É a segunda vez que o clube carioca frustra os planos da diretoria. Anteriormente, a equipe paulista apresentou a Brax como parceira, mas os dirigentes rubro-negros negaram.

Em julho deste ano, o Timão contratou o goleiro por empréstimo até o final de 2024. O clube alvinegro tem até o fim deste mês para pagar 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) por 60% dos direitos federativos do goleiro. Vinicius Cascone revelou que o Corinthians pretende buscar um novo parceiro e ameaçou entrar na Justiça caso os cariocas recusem novamente.

- Eu posso judicializar a questão. Caso o Flamengo também resolva criar dificuldades, uma medida judicial resguarda o Corinthians nesse aspecto porque o contrato é muito claro e objetivo. O que o Flamengo precisa ter é uma garantia de pagamento palpável. No meu entendimento, o Corinthians já apresentou duas garantias que são possíveis - disse o dirigente em entrevista ao "Meu Timão".

Hugo Souza possui contrato de empréstimo com o Corinthians até o final desta temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Empecilhos na negociação

O Corinthians já acertou com o empresário de Hugo Souza um acordo para mais três anos de contrato. Entretanto, o jogador ainda tem vínculo com o Flamengo e o Timão precisa realizar o pagamento até 30 de novembro. Caso contrário, terá que negociar um novo valor.

Anteriormente, os cariocas recusaram a garantia financeira proposta pela direção corintiana, que havia colocado a Brax, parceira comercial de ambos os clubes, como fiadora. O motivo para a recusa é que a empresa também foi usada como garantia na compra do lateral-direito Matheuzinho, cujo pagamento ainda tem uma parcela atrasada.

Desta vez, o Timão procurou um banco como parceiro, mas o Flamengo também recusou. No início do mês, Augusto Melo, presidente do Corinthians, acusou o clube carioca de fazer "jogo sujo" na negociação envolvendo o goleiro.

- Eles falam isso para conturbar o ambiente. Isso é jogo sujo, jogo sei lá, entre eles. E a gente está muito tranquilo, está tudo sob controle, tem contrato. Já tem tudo, está tudo tranquilo - disse o mandatário em entrevista ao canal oficial do Corinthians.