Grêmio relembra trajetória de Geromel através de exposição

A história de Pedro Geromel no Grêmio está se encerrando - pelo menos dentro dos campos. Para relembrar a trajetória vitoriosa do zagueiro, o Grêmio inaugurou, neste sábado (23), uma exposição em homenagem ao ídolo. O evento acontece na Arena até o dia 8 de dezembro e tem entrada gratuita.

continua após a publicidade

➡️Campeonato Gaúcho terá grupos e menos datas em 2025; entenda mudanças

A exposição está montada no saguão do Portão A da Arena em formato de túnel e dividido em seis módulos. Lá, os torcedores poderão acompanhar a história de Geromel não somente através de imagens, como também áudios e vídeos disponibilizados em painéis de LED. Itens do jogador, como chuteiras, camisas e bolas, também estarão na exposição.

As taças conquistadas por Geromel nos dez anos que vestiu a camisa do Grêmio também são atrações do projeto. Como zagueiro e capitão, conquistou 14 títulos, entre eles a Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil. Além disso, também conquistou prêmios individualmente, como Bola de Prata e Craque do Brasileirão.

continua após a publicidade

Pedro Geromel anunciou, no meio desta temporada, que encerrará sua carreira como jogador profissional ao final do seu contrato com o Grêmio, em dezembro de 2024. Na última semana, o zagueiro recebeu o título de Cidadão Honorário de Porto Alegre. Em dez anos, o jogador de 39 anos defendeu a camisa do Tricolor em 407 jogos e marcou 15 gols. Neste período, ele também disputou uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

Pedro Geromel pendurará as chuteiras em dezembro (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Exposição Pedro Geromel - Mito Tricolor

Quando: Dia 23/11 das 14h30 às 17h30. Do dia 24/11 até 08/12 das 11h30 às 17h30.

Local: Saguão do Portão A da Arena

Em dias de jogos: Abre 6 horas antes do início das partidas, com fechamento no horário de início dos jogos.

Acesso: Gratuito