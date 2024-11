O Beira-Rio vai pulsar na tarde de domingo (24). Isso porque a torcida do Internacional esgotou os ingressos para o confronto com o Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A direção Colorada projeta 45 mil torcedores para a partida.

Na manhã deste sábado (23), o Internacional divulgou que não há mais ingressos para as áreas livres do Beira-Rio. Ainda, todavia, há entradas no Coração do Gigante, no qual a venda não é feita pelo Clube. O Inter também informou que são esperados 45 mil torcedores para o confronto.

Já classificado para a Libertadores e com 15 jogos de invencibilidade, a torcida do Inter quer mais. Apesar das chances de título do Campeonato Brasileiro serem baixas, os Colorados ainda sonham com a taça. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Internacional tem 0.58% de chances de ser campeão da competição.

Internacional comemora boa fase no Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Torcida de olho na tabela

Matematicamente, o Internacional já tem o seu lugar garantido na Libertadores do próximo ano. Entretanto, o Colorado quer entrar na competição de forma direta. Além disso, quanto mais bem classificado no Brasileirão, maior é o prêmio.

Por isso, o time entra em campo de olho na tabela. Uma vitória contra o Red Bull Bragantino pode significar ao Inter o ingresso no G-4 da competição. Para isso, precisa não somente conquistar os três pontos, mas também torcer por um tropeço do Flamengo.

Visto que os cariocas enfrentam o Fortaleza, outro adversário direto do Internacional, o cenário ideal para o time de Roger Machado seria um empate entre as equipes. Até o final da competição, o Colorado enfrenta os dois times fora de casa.