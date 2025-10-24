menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Sport x Mirassol: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão

Equipes se enfrenam pela 30ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/10/2025
19:02
Sport e Mirassol se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão
imagem cameraSport e Mirassol se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pela 30ª rodada do Brasileirão, o Sport recebe o Mirassol neste sábado (25), às 18h30, na Ilha do Retiro. A partida terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (Pay-per-view) e da CazéTV (Youtube).

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Sport-escudo-onde-assistir
SPO
MIR
30ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Sábado, 25 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Local
Ilha do Retiro, Recife
Árbitro
Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes
Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)
Var
Paulo Renato Moreira da Sila Coelho (RJ)
Onde assistir

As equipes chegam em momentos distintos para o jogo. Em último, o Leão tem apenas 17 pontos e duas vitórias, enquanto o time paulista está em quarto lugar, com 52 pontos, e firme na disputa pela vaga direta na Libertadores.

➡️ Reinaldo projeta reencontro com o Sport, seu primeiro clube na Série A: 'Carinho e gratidão'

Histórico de Sport x Mirassol

Este será o oitavo confronto entre Sport e Mirassol e o segundo pela Série A do Brasileirão. Pela Série B, foram quatro, sendo uma vitória pra cada lado e dois empates. Em 2025, no primeiro turno, o time de São Paulo venceu por 1 a 0, com gol de Reinaldo.

continua após a publicidade
Sport e Mirassol se enfrentam pelo Brasileirão
Sport e Mirassol se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Raphael Marques/Sport)

Onde assistir e prováveis escalações de Sport e Mirassol

✅ Ficha técnica
Sport x Mirassol – Brasileirão 30ª Rodada
📆 Data e horário: Sábado, 25 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Ilha do Retiro, Recife
🎥 Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV
🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Sila Coelho (RJ)

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel Vasconcelos, Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Christian Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda.

continua após a publicidade

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Guilherme Marques, Neto Moura, Danielzinho Carlos Eduardo, Alesson e Cristian Renato.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias