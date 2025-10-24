Sport x Mirassol: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão

Pela 30ª rodada do Brasileirão, o Sport recebe o Mirassol neste sábado (25), às 18h30, na Ilha do Retiro. A partida terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (Pay-per-view) e da CazéTV (Youtube).

Ficha do jogo SPO MIR 30ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 25 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Ilha do Retiro, Recife Árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistentes Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO) Var Paulo Renato Moreira da Sila Coelho (RJ) Onde assistir

As equipes chegam em momentos distintos para o jogo. Em último, o Leão tem apenas 17 pontos e duas vitórias, enquanto o time paulista está em quarto lugar, com 52 pontos, e firme na disputa pela vaga direta na Libertadores.

Histórico de Sport x Mirassol

Este será o oitavo confronto entre Sport e Mirassol e o segundo pela Série A do Brasileirão. Pela Série B, foram quatro, sendo uma vitória pra cada lado e dois empates. Em 2025, no primeiro turno, o time de São Paulo venceu por 1 a 0, com gol de Reinaldo.

Sport e Mirassol se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Raphael Marques/Sport)

Onde assistir e prováveis escalações de Sport e Mirassol

✅ Ficha técnica

Sport x Mirassol – Brasileirão 30ª Rodada

📆 Data e horário: Sábado, 25 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife

🎥 Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Sila Coelho (RJ)

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel Vasconcelos, Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Christian Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Guilherme Marques, Neto Moura, Danielzinho Carlos Eduardo, Alesson e Cristian Renato.

