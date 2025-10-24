Botafogo x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Santos se enfrentam neste domingo (26), no Nilton Santos, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília). O duelo terá transmissão do Premiere na TV fechada, no pay-per-view, e da Globo na TV aberta. ➡️ Clique aqui para assistir:



As equipes chegam em momentos e objetivos opostos na competição. Vindo de vitória fora de casa, o Botafogo está motivado para, diante de sua torcida, voltar a fazer bonito e dar mais um passo rumo à próxima edição da Libertadores.

FICHA TÉCNICA BOT SAN 30ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO Data e Hora Domingo, 26 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília) Local Nilton Santos, no Rio de Janeiro Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra (PE) Var Marcos Aurelio Augusto Ferreira (MG) Onde assistir

O técnico Davide Ancelotti tem sofrido com desfalques, mas contará com retornos importantes no time titular. Alexander Barboza e Marlon Freitas, que cumpriram suspensão contra o Ceará, voltam a ficar à disposição do italiano.

Do outro lado do confronto, o Santos chega ao Rio de Janeiro preocupado e vendo de perto a zona de rebaixamento, com 31 pontos e levando a melhor em relação ao Vitória devido ao número de triunfos. Na última rodada, inclusive, o rubro-negro baiano venceu o Peixe na Vila Belmiro e aumentou a emoção na luta contra o descenso.

Ainda sem Neymar, em transição após lesão muscular, o técnico Juan Pablo Vojvoda também não contará com o meia Zé Rafael, suspenso. Por outro lado, Rincón, recuperado de edema na panturrilha esquerda, e João Schmidt ficam à disposição.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti):

Léo Linck, Vitinho, Marçal, Alexander Barboza e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho e Chris Ramos.

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda):

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza (Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Gabriel Bontempo), Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.