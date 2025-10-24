menu hamburguer
Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Times se enfrentam pelo Brasileirão

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Roberto Jardim
Rio de Janeiro (RJ)
Fluminense x Internacional - Onde assistir
imagem cameraFluminense x Internacional - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
Fluminense e Internacional se enfrentam neste sábado (25), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Amazon Prime Video (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video

Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
BRASILEIRÃO
30ª Rodada
Data e Hora
Sábado, 25 de outubro de 2025, às 17h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Raphael Claus (SP)
Assistentes
Neuza Back (SP) e Danilo Ricardo Manis (SP)
Var
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Onde assistir

O duelo marca o reencontro entre duas equipes que recentemente trocaram de treinador. O Fluminense, sob o comando de Luis Zubeldía, tenta se recuperar após a derrota para o Vasco no clássico carioca. Já o Internacional, agora dirigido por Ramón Díaz, também busca reação depois do revés por 1 a 0 diante do Bahia.

O Tricolor ocupa a 7ª colocação, com 41 pontos, e mira a vaga direta na próxima Libertadores. O Colorado, por sua vez, é o 14º colocado, com 35 pontos, e tenta se afastar da zona de perigo.

⚽ Prováveis escalações de Fluminense e Internacional

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Germán Cano (John Kennedy)

INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Díaz)
Ivan; Benítez, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero

➡️Fluminense venceu 2 das últimas 15 partidas com árbitro escalado para jogo contra o Inter

