Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Times se enfrentam pelo Brasileirão
Fluminense e Internacional se enfrentam neste sábado (25), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Amazon Prime Video (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video
Ficha do jogo
O duelo marca o reencontro entre duas equipes que recentemente trocaram de treinador. O Fluminense, sob o comando de Luis Zubeldía, tenta se recuperar após a derrota para o Vasco no clássico carioca. Já o Internacional, agora dirigido por Ramón Díaz, também busca reação depois do revés por 1 a 0 diante do Bahia.
O Tricolor ocupa a 7ª colocação, com 41 pontos, e mira a vaga direta na próxima Libertadores. O Colorado, por sua vez, é o 14º colocado, com 35 pontos, e tenta se afastar da zona de perigo.
⚽ Prováveis escalações de Fluminense e Internacional
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Germán Cano (John Kennedy)
INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Díaz)
Ivan; Benítez, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
✅ Ficha técnica
Fluminense x Internacional – Brasileirão 30ª Rodada
📆 Data e horário: Sábado, 25 de outubro de 2025, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🎥 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Back (SP) e Danilo Ricardo Manis (SP)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
