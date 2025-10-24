Reinaldo projeta reencontro com o Sport, seu primeiro clube na Série A: 'Carinho e gratidão'

O lateral-esquerdo Reinaldo viverá um reencontro especial neste sábado (25), quando o Mirassol enfrentará o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada do Brasileirão. Foi pelo clube pernambucano que o jogador disputou o Brasileirão pela primeira vez na carreira, em 2012, contratado junto ao Paulista, após o Paulistão daquele ano.

Reinaldo chegou ao Sport aos 22 anos, em maio de 2012, por empréstimo junto ao Penapolense, então detentor de seus direitos, após se destacar no Paulistão daquela temporada pelo Paulista, de Jundiaí. Pelo Leão da Ilha, marcou 4 gols em 51 jogos e disputou sua primeira partida na Série A do Brasileirão, antes de ser contratado pelo São Paulo em meados de 2013. No Tricolor, atuou por nove anos e tornou-se o lateral-esquerdo mais goleador da história do clube, com 32 gols.

Hoje, disputando sua 14ª edição seguida de Série A, Reinaldo é o lateral com mais participações diretas em gols na competição (16), com 11 gols e cinco assistências, além de ser o jogador da posição com mais gols marcados na história dos pontos corridos: 43. Inclusive, no duelo entre as equipes no primeiro turno, no Maião, foi de Reinaldo o gol da vitória do Mirassol por 1 a 0.

- Tenho muito carinho e gratidão pelo Sport, um time gigante do Nordeste que me deu a primeira oportunidade de disputar uma Série A. Hoje vivo um momento fantástico no Mirassol, mas tenho certeza que se o Sport não tivesse confiado em mim lá em 2012, eu não teria vivido tudo o que vivi - declarou o lateral, que, com 402 jogos, hoje é o quinto jogador em atividade com mais partidas na Série A do Brasileirão.

O confronto de sábado marca também o retorno do lateral à Ilha do Retiro após cinco anos. A última vez que o camisa 6 atuou no estádio foi em 2020, quando defendia o São Paulo, na vitória por 1 a 0 sobre o time pernambucano - com um gol marcado, curiosamente, pelo atacante Pablo, que atualmente defende o Sport.

- Jogar na Ilha do Retiro sempre foi difícil. A torcida do Sport apoia em todos os momentos e o estádio vira um alçapão. Infelizmente o time não atravessa uma boa fase, mas espero que as coisas melhorem… Vai ser especial voltar depois de tanto tempo, e tomara que seja com mais uma vitória - finalizou o jogador, principal destaque da campanha do Mirassol, 4º colocado do Brasileirão.