Sport x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Sport e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (11), às 16h, na Ilha do Retiro, em Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá um duelo à parte: as duas equipes são dirigidas por técnicos portugueses. Leonardo Jardim comanda a Raposa pela 17ª vez, enquanto António Oliveira estreia no Leão da Ilha - curiosamente substituindo outro português, Pepa, que já trabalhou no Cruzeiro. O jogo será transmitido pelo Premiere.

Cruzeiro e Sport vivem situações opostas neste Brasileirão. A Raposa ocupa o quarto lugar com 13 pontos em sete partidas e vem de duas vitórias seguidas na competição: 1 a 0 sobre o Vasco e 2 a 1 contra o Flamengo. O Sport é o lanterna, com apenas dois pontos e nenhuma vitória e, na última rodada, foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, de virada, no Maracanã, no sábado (3), resultado que causou a demissão do técnico Pepa.

O técnico Leonardo Jardim não terá o volante Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Walace é a primeira opção, mas o treinador também pode recuar Lucas Silva ou Christian e entrar com Eduardo ou mesmo Gabigol mais à frente.

Gabigol espera voltar a ser titular do Cruzeiro contra o Sport (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No Sport, o técnico António Oliveira não contará com o meia Lucas Lima, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Gonçalo Paciência, que se contundiu no jogo contra o Fluminense. O zagueiro Rafael Thyere e o meia Sérgio Oliveira, que estavam em fase final de transição após lesões, podem voltar.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 8ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 11 de maio, às 16h

📍 Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Christian Rivera, Zé Lucas (Du Queiroz) e Sérgio Oliveira; Chrystian Barletta, Carlos Alberto e Pablo. Técnico: António Oliveira

CRUZEIRO: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Walace (Eduardo), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.