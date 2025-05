Cruzeiro: Matheus Pereira não repete bons números do ano passado

Destaque do Cruzeiro na temporada passada, quando chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, o meia Matheus Pereira não vem repetindo o bom desempenho neste ano. Se nas 59 partidas de 2024, o jogador foi o artilheiro da equipe com 11 gols e o líder em assistências, com 16, nos 17 jogos disputados na atual temporada foram apenas um gol e uma assistência. A condição de titular do time do técnico Leonardo Jardim, no entanto, é incontestável.

Matheus Pereira marcou o primeiro gol do Cruzeiro em 2025, no empate por 1 a 1 com o São Paulo, em Orlando (EUA), em 15 de janeiro, pela FC Series, a antiga Florida Cup. A única assistência foi para o gol de Marquinhos, na goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, em 30 de janeiro, pelo Campeonato Mineiro, no Independência. No Brasileiro, está em branco em participação em gol.

A temporada de Matheus Pereira começou conturbada, depois que ele mesmo anunciou, no início de fevereiro, que havia pedido à diretoria, no final do ano passado, para se transferir para a Europa por causa do nascimento do primeiro filho. A declaração não foi bem recebida pelos torcedores do Cruzeiro.

A chegada de reforços consagrados, com os atacantes Gabigol e Dudu, tirou o protagonismo de Matheus Pereira, que, no entanto, fez questão de afirmar que não tem qualquer problema de relacionamento ou mesmo ciúmes dos novos companheiros:

- Cada um tem aquilo que merece. Fico feliz por cada um que chegou. São jogadores de excelente nível. Para mim, é até melhor, vai agregar, vai me ajudar mais. Só é um pouquinho chato quando distorcem as coisas e falam coisas que a gente nunca falou. Mas, de fato, queria ter saído. Não aconteceu, mas eu continuo feliz – afirmou Matheus Pereira, na época.

Logo após a chegada de Leonardo Jardim ao Cruzeiro, em meados de fevereiro, Matheus Pereira ficou afastado de alguns treinos e da segunda partida contra o América pela semifinal do Campeonato Mineiro por causa da negociação com o Zenit, da Rússia, que acabou frustrada.

Em seguida, o meia ficou sem participar dos jogos do Cruzeiro fora de Belo Horizonte devido ao iminente nascimento do filho Theo, que ocorreu em 6 de abril.

Atacante Gabigol está à disposição para jogo do Cruzeiro contra o Sport, em Recife (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A condição de titular da equipe foi retomada a partir da derrota para o Mushuc Runa por 2 a 1, no Mineirão, em 9 de abril, pela Sul-Americana. Coincidência ou não, foi a última vez que Matheus Pereira falou à imprensa, na zona mista após o jogo. A partir de então, o Cruzeiro passou a indicar apenas três jogadores para darem entrevista, e o meia não foi mais escolhido.

Desde então, Matheus Pereira ficou de fora dos jogos apenas quando titulares eram poupados: derrota para o Palestino por 2 a 1, no Chile, e empate por 1 a 1 com o Mushuc Runa, no Equador, pela Copa Sul-Americana; e na vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil, no Mineirão, quando entrou no segundo tempo.

Matheus Pereira estará em campo no jogo do Cruzeiro contra o Sport, domingo (11)

A recente especulação quanto à perda da vaga no time, para a entrada de Gabigol numa função mais recuada, de armação das jogadas, parece que não vai se concretizar, e Matheus Pereira terá a oportunidade de melhorar seus números na partida de domingo (11), contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores do Cruzeiro voltaram aos treinos na Toca da Raposa na manhã desta sexta-feira (9), e o zagueiro Villalba, o volante Christian e o atacante Gabigol participaram normalmente da atividade. Assim, estão à disposição de Leonardo Jardim para o jogo contra o Sport. Quem fica de fora é o volante Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O time treina na manhã deste sábado (10), antes da viagem para Recife.