Cruzeiro está de olho em destaque colombiano da Libertadores

O Cruzeiro está de olho no atacante Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia. As negociações ainda não começaram, mas o jogador colombiano, de 22 anos, pode ser um dos reforços contratados pelo clube celeste na próxima janela de transferência, em junho. A informação sobre o interesse do Cruzeiro por Hinestroza foi divulgada inicialmente pelo jornalista Héverton Guimarães, da Band Minas.

Titular do Atlético Nacional de Medellín, Marino Hinestroza é destro e atua mais pelo lado esquerdo do ataque. Dentro das características que o técnico Leonardo Jardim busca para reforçar o elenco do Cruzeiro, o atacante tem velocidade, drible e bom passe.

Nessa temporada, Hinestroza disputou 16 jogos, marcou quatro gols e fez cinco assistências. O atacante foi destaque na vitória do Atlético Nacional sobre o Internacional por 3 a 1, quinta-feira (8), em Medellín, pela Copa Libertadores. Ele fez a assistência para o gol de Billy Arce.

Hinestroza disputou três jogos pela fase de grupos da Libertadores, marcou um gol, deu três assistências e precisou de apenas 61 minutos para ter uma participação direta. Segundo dados do Sofascore, o ponta ainda deu sete passes decisivos, teve 63% de cruzamentos certos, venceu 21 duelos e completou 14 dribles (3º melhor na competição).

O atacante colombiano, nos anos 2020 e 2021, passou pelo sub-20 do Palmeiras, emprestado pelo América de Cali, clube que o revelou – chegou a ser relacionado para dois jogos da equipe principal, mas não entrou em campo pelo Verdão. Hinestroza também já defendeu Pachuca, do México, e Columbus Crew, dos Estados Unidos. Em toda a carreira, o colombiano tem 111 jogos como profissional e 12 gols.

Hinestroza esteve no Palmeiras nos anos 2020/2021 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Cruzeiro tentará mais reforços na próxima janela, além do colombiano Hinestroza

O Cruzeiro também deverá buscar, na próxima janela de transferências, um lateral-esquerdo, já que liberou Marlon para o Grêmio, e um volante. O período para novas contratações será curto de 2 a 10 de junho e foi criado por causa do Mundial de Clubes da Fifa. Mas mesmo os times que não participarão do torneio poderão inscrever novos jogadores.