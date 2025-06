O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado nesta segunda-feira (2), às 15h30 (de Brasília). O evento acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão da CBF TV no YouTube.

Ao todo, seguem na disputa 16 sobreviventes, que avançaram depois das respectivas disputas da terceira fase. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Athletico-PR, Bahia, CRB, CSA e Retrô seguem vivos na competição.

8️⃣ Formato das oitavas de final

A partir desta fase do torneio, não há mais divisão dos clubes por potes, como era feito nos estágios anteriores, através do Ranking Nacional de Clubes da CBF. Agora, todos estarão em um único pote, e não há restrições de cruzamentos por locais. Portanto, todos os 16 clubes podem se enfrentar, com chances de clássicos regionais e nacionais.

🔰 Clubes que estarão no sorteio da Copa do Brasil

⚽ Flamengo

⚽ Fluminense

⚽ Botafogo

⚽ Vasco

⚽ São Paulo

⚽ Palmeiras

⚽ Corinthians

⚽ Red Bull Bragantino

⚽ Atlético-MG

⚽ Cruzeiro

⚽ Internacional

⚽ Athletico-PR

⚽ CRB

⚽ CSA

⚽ Bahia

⚽ Retrô

📆 Datas da Copa do Brasil

Os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para os dias 29, 30 e 31 de julho. Já as partidas de volta devem acontecer entre 5 e 7 de agosto. Confira abaixo as datas de todas as fases da competição.

Oitavas de final: 29-31 de julho (jogos de ida); 5-7 de agosto (jogos de volta)

Quartas de final: 27 de agosto (jogos de ida); 11 de setembro (jogos de volta)

Semifinais: 5 de outubro (jogos de ida); 19 de outubro (jogos de volta)

Finais: 2 de novembro (jogo de ida); 9 de novembro (jogo de volta)

✅ FICHA TÉCNICA

Sorteio da Copa do Brasil

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de junho de 2025, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: CBF TV, no YouTube

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🏆 Copa do Brasil Feminina

Além da esfera masculina do torneio nacional de mata-mata, a CBF também sorteará os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil Feminina, que está de volta ao calendário após nove anos de ausência. O formato da competição, porém, é diferente do que acontece com os homens.

Na primeira fase, somente clubes da Série A3 do Brasileirão entraram em campo. Os 16 classificados se juntam aos 16 da Série A2 no sorteio desta segunda-feira (2), e todos estarão em um pote só, com o primeiro sorteado enfrentando o último, o segundo duelando com o penúltimo, e assim sucessivamente. Já os times da elite entram na disputa a partir da terceira fase. Todos os jogos são em duelos únicos, com disputa por pênaltis em caso de empate.

O sorteio também será transmitido pelo canal da CBF no YouTube, e tem previsão de início às 13h30 (de Brasília), duas horas antes do evento masculino.

🔰 Clubes da Série A3 que se classificaram

⚽ Atlético (PI)

⚽ Brasil de Farroupilha (RS)

⚽ Coritiba (PR)

⚽ Doce Mel (BA)

⚽ Ipojuca (PE)

⚽ Itabirito (MG)

⚽ Manaus (AM)

⚽ Operário (MS)

⚽ Pérolas Negras (RJ)

⚽ Pinda (SP)

⚽ Prosperidade (ES)

⚽ Realidade Jovem (SP)

⚽ Rolim de Moura (TO)

⚽ Tarumã (AM)

⚽ Tuna Luso (PA)

⚽ Ypiranga (AP)

🔰 Clubes da Série A2 que entram direto

⚽ Ação (MT)

⚽ Atlético (MG)

⚽ Avaí/Kindermann (SC)

⚽ Botafogo (RJ)

⚽ Fortaleza (CE)

⚽ Itacoatiara (AM)

⚽ Minas Brasília (DF)

⚽ Mixto (DF)

⚽ Paysandu (PA)

⚽ Remo (PA)

⚽ Rio Negro (RR)

⚽ Santos (SP)

⚽ São José (SP)

⚽ Taubaté (SP)

⚽ Vasco (RJ)

⚽ Vitória (BA)