A vitória foi significativa, mostrando a força crescente do Fluminense em contraste com a instabilidade do Internacional.

No segundo tempo, Fluminense dominou com mais gols de Thiago Neves e Alex Dias.

Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2007, o Fluminense viajou até Porto Alegre e aplicou uma goleada histórica sobre o Internacional, vencendo por 4 a 1. Em uma noite inspirada, o time de Renato Gaúcho dominou a partida e calou os mais de 40 mil torcedores presentes no Beira-Rio, com atuação de gala do meia Thiago Neves, autor de dois gols. O Lance! relembra Internacional x Fluminense no Brasileirão 2007.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Internacional x Fluminense no Brasileirão 2007

O jogo começou equilibrado, mas a postura ofensiva do Flu logo prevaleceu. O zagueiro Thiago Silva abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, aproveitando falha defensiva. O Inter reagiu rapidamente e empatou com Mineiro aos 40, mas antes do intervalo o Fluminense voltou à frente com Thiago Neves, marcando aos 45 minutos após bela jogada de Somália.

No segundo tempo, a pressão carioca aumentou. Thiago Neves marcou mais uma vez, aos 13 minutos, e consolidou a vantagem tricolor. O golpe final veio com Alex Dias, que entrou no segundo tempo e marcou o quarto gol aos 24 minutos da etapa final, completando a festa da torcida visitante e a humilhação colorada dentro de casa.

continua após a publicidade

A vitória foi expressiva não apenas pelo placar, mas pelo contexto. O Inter, então atual campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, vinha de temporadas vitoriosas. Já o Fluminense, em fase de reconstrução e embalado pela conquista da Copa do Brasil meses antes, demonstrava força crescente e consolidava seu elenco.

Thiago Neves e Thiago Silva comandam show tricolor

Se o Fluminense brilhou naquela noite, Thiago Neves foi o maestro da goleada. O meia, que vivia uma de suas melhores fases, marcou dois gols, deu ritmo ao meio-campo e foi o grande nome do jogo. Ao lado dele, o zagueiro Thiago Silva também se destacou, abrindo o placar e sendo impecável na defesa.

continua após a publicidade

O técnico Renato Gaúcho, conhecido por seu estilo motivador, montou uma equipe veloz e eficiente. O time aproveitou os espaços deixados pelo Inter e foi implacável nas finalizações. O quarto gol, marcado por Alex Dias, coroou a melhor atuação do Flu fora de casa naquele Brasileirão.

Do lado colorado, a frustração era evidente. Mesmo com nomes experientes como Clemer, Magrão, Edinho e Christian, o time treinado por Abel Braga não conseguiu reagir ao domínio tricolor. A derrota em casa foi simbólica de uma temporada de transição após os títulos internacionais de 2006.

Ficha técnica – Internacional 1x4 Fluminense

Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada

Data: 29 de agosto de 2007 (quarta-feira), às 21h45

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Gols:

Thiago Silva (Fluminense), aos 35’ do 1º tempo

Mineiro (Internacional), aos 40’ do 1º tempo

Thiago Neves (Fluminense), aos 45’ do 1º tempo e 13’ do 2º tempo

Alex Dias (Fluminense), aos 24’ do 2º tempo

Escalações:

INTERNACIONAL

Técnico: Abel Braga

Clemer Sidnei Magrão Magal Wellington Monteiro Edinho André Pinga Roger Gaúcho Adriano Christian Mineiro (autor do gol colorado)

FLUMINENSE

Técnico: Renato Gaúcho