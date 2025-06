Inter não pode usar imagens do Beira-Rio? Entenda o caso

Uso de imagens do estádio é restrito por contrato com a empresa Brio.

O Estádio Beira-Rio, oficialmente Estádio José Pinheiro Borda, é um dos marcos do futebol brasileiro e a casa do Sport Club Internacional desde sua inauguração em 1969. Localizado às margens do lago Guaíba, em Porto Alegre, o estádio é palco de grandes conquistas e momentos históricos do clube colorado. O Lance! explica o motivo que o Inter não pode usar imagens do Beira-Rio.

Inter não pode usar imagens do Beira-Rio?

Apesar de ser propriedade do Internacional, o uso de imagens do Beira-Rio pelo próprio clube está sujeito a restrições contratuais. Essa situação tem gerado dúvidas e discussões entre torcedores e profissionais da área de comunicação.

A limitação decorre de um contrato firmado entre o Internacional e a empresa Brio, responsável pela administração do estádio. Segundo o acordo, o clube necessita de autorização prévia para utilizar imagens do Beira-Rio em contextos que não estejam diretamente relacionados a partidas de futebol.

Neste artigo, exploraremos os detalhes desse contrato, as implicações para o Internacional e casos recentes que evidenciam as consequências do uso indevido das imagens do estádio.

Contrato com a Brio e restrições de uso

Em 2012, o Internacional firmou uma parceria com a empresa Brio, ligada à construtora Andrade Gutierrez, para a modernização e gestão compartilhada do Beira-Rio. O contrato estabeleceu que a Brio teria direitos sobre a exploração comercial do estádio, incluindo o uso de sua imagem.

Conforme estipulado no acordo, o Internacional pode utilizar imagens do Beira-Rio livremente apenas em contextos de partidas de futebol. Para outros usos, como campanhas publicitárias, materiais promocionais ou conteúdos institucionais, é necessária autorização prévia da Brio.

Essa cláusula visa proteger os direitos comerciais da administradora, garantindo que qualquer exploração da imagem do estádio seja previamente acordada e, possivelmente, remunerada.

Casos de uso indevido do Beira-Rio e penalidades

O descumprimento das cláusulas contratuais já resultou em penalidades para o Internacional. Em diversas ocasiões, o clube foi multado pela Brio por utilizar imagens do Beira-Rio sem a devida autorização. Os valores das multas não foram divulgados, pois estão protegidos por cláusulas de confidencialidade, mas, segundo o vice-presidente do clube, Victor Grunberg, os montantes são abatidos de dívidas que a Brio possui com o Internacional.

Além disso, a Brio já notificou terceiros pelo uso não autorizado da imagem do estádio. Um caso notório envolveu o artista Bruno Lorenz, que recebeu uma solicitação para remover de suas redes sociais uma aquarela do Beira-Rio, sob alegação de violação de direitos autorais. A empresa afirmou que qualquer divulgação de imagens do estádio em perfis comerciais depende de licenciamento prévio e remuneração dos direitos correspondentes.

Implicações para o Internacional e a comunidade

As restrições impostas pelo contrato com a Brio têm implicações significativas para o Internacional. O clube precisa planejar cuidadosamente suas ações de marketing e comunicação, garantindo que qualquer uso da imagem do Beira-Rio esteja em conformidade com as cláusulas contratuais.

Para a comunidade de torcedores e criadores de conteúdo, a situação também exige atenção. A utilização de imagens do estádio em produtos, obras artísticas ou publicações comerciais pode estar sujeita a restrições legais, sendo recomendável buscar autorização prévia para evitar sanções.

Em resumo, embora o Internacional seja o proprietário do Beira-Rio, o contrato com a Brio estabelece limitações específicas quanto ao uso da imagem do estádio, visando proteger os interesses comerciais da administradora e assegurar o cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes.