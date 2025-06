Fluminense x São Paulo sub-17: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fluminense e São Paulo sub-17 se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola começa a rolar a partir das 19h (de Brasília) da próxima terça-feira (3) no Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, no Rio de Janeiro. A transmissão ao vivo da partida será no SporTv (canal fechado).

Duelo entre Fluminense e São Paulo pela final da Copa do Brasil sub-17 em 2024 (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

O Fluminense conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro sub-17 após ter sido goleado pelo Red Bull Bragantino na estreia. Nas últimas duas rodadas, o Tricolor das Laranjeiras goleou o Cuiabá em casa e venceu com folgas a equipe do Bahia como visitante. Atualmente, o time ocupa a 5ª colocação, com seis pontos, e busca a vitória contra o São Paulo para alcançar a liderança caso os clubes acima tropecem em seus jogos.

O São Paulo, por sua vez, faz um ótimo início de campeonato. O Tricolor Paulista está invicto e é líder com sete pontos conquistados em três jogos. Na última partida, goleou o Atlético Goianiense pelo placar de 4 a 0. Os três pontos contra o Fluminense manteriam o São Paulo na primeira posição do campeonato.

✅ Tudo sobre o jogo entre Fluminense e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro sub-17:

Ficha do jogo FLU SP 4ª rodada Brasileirão sub-17 Data e Hora terça-feira, 3 de junho de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, no Rio de Janeiro Árbitro Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE SUB-17 (Técnico: Fernando Ribeiro)

Eduardo; Arthur Ryan, Fábio Júnior, Kassiano e Richard; Peter, Ruan Salaes e Naarã; Paulo Guilherme, Riquelmy e Bernardo

SÃO PAULO SUB-17 (Técnico: Mário Ramalho)

João Soato: João Nery, Pablo, Alisson e Angelo; Renan, Kauã Edmar e Leonardo; Calci, Lino e Brenno

