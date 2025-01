CBF anuncia Copa do Brasil para o futebol feminino de 2025

Nesta sexta-feira (17), o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, apresentou a Copa do Brasil Feminina. O presidente se reuniu com os representantes de todos os clubes das três competições nacionais femininas, além das federações estaduais, para discutir e apresentar novidades, sendo a maior delas, a criação da competição.

Como vai ser?

A Copa do Brasil feminina funcionará em um formato parecido com a competição do futebol masculino. Serão 64 equipes, sendo 16 clubes da primeira divisão, 16 clubes da segunda e 32 clube da terceira divisão do campeonato brasileiro. A primeira fase será composta apenas por clubes do Brasileirão A3, sendo os 32 times divididos em dois grupos, onde 16 passarão em confronto mata-mata.

Na segunda fase, serão os 16 classificados da terceira divisão e os times do Brasileirão A2. Os duelos também serão em mata-mata, bem como na terceira fase, onde quem participará serão os times classificados da segunda fase com os 16 times do Brasileirão A1.

Jogadoras do Corinthians comemoram título do Brasileirão Feminino na Neo Química Arena (Foto: Alan Morici/AGIF)

As equipes que avançarem, irão para a quarta fase, que será no formato conhecido da Copa do Brasil masculina, que seguirá com confrontos de oitavas de final, quartas, semifinais e final, sempre se mantendo como jogo único.

Outras Mudanças

Além da Copa do Brasil, foi apresentada a Supercopa do Brasil Feminina, que terá o mesmo formato da edição anterior. A única mudança é que a disputa será em jogo único. Outra mudança relevante é que, até 2028, a primeira e segunda divisão feminina terão mais participantes, ou seja, o número de clubes serão ampliados, permitindo assim, 20 equipes disputando a liga.

O Brasileirão Feminino sub-20 e sub-17, também terão mudanças em relação à quantidade de participantes. Respectivamente, seus participantes aumentaram de 20 e 16, para 24 clubes. Essa mudança ocorrerá para a disputa do campeonato no ano de 2026.

