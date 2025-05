CRB e CSA avançam juntos pela 1ª vez e podem se enfrentar na Copa do Brasil

Na última semana, foram definidos os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Quatro deles fazem parte da região nordeste do país, sendo dois do mesmo estado: CRB e CSA. Os arquirrivais de Maceió chegam juntos pela primeira vez a esta fase da competição.

O Galo da Praia obteve uma classificação nos pênaltis diante do Santos, após empates por 1 a 1 na Vila Belmiro e por 0 a 0 no Rei Pelé. Já o Azulão do Mutange eliminou o Grêmio, vencendo por 3 a 2 em Maceió e segurando um placar sem gols em Porto Alegre.

A depender do sorteio que será realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), CRB e CSA poderão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil, fazendo um confronto inédito na história da competição.

Um dos motivos do sucesso inédito das agremiações pode estar no suporte financeiro que elas têm recebido de seus parceiros em 2025. No início do ano, ambos os times firmaram contratos milionários de patrocínio máster com a BETesporte, empresa do setor de apostas que também é nordestina.

— Temos muito orgulho das nossas raízes e é gratificante ver quando dois clubes de Alagoas, patrocinados por nós, conseguem triunfos históricos, avançando juntos para a próxima fase da Copa do Brasil. Desde o início do acordo deixamos claro que o nosso objetivo era justamente este: fortalecer os times que estão fora do grande centro. São equipes que têm história, torcida e, com o devido apoio, podem chegar cada vez mais longe — destaca Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

Em 2025, o CRB se sagrou campeão Alagoano e, atualmente, está na 6ª colocação na Série B do Brasileiro. Já o CSA está na segunda colocação do grupo B da Copa do Nordeste, ficando à frente do Ceará, e precisa apenas de um ponto em dois jogos para garantir sua classificação para as quartas de final do torneio.

Além dos rivais alagoanos, a BETesporte patrocina o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e tem como embaixadores nomes importantes do futebol, como Zico, Diego Souza e Vampeta.

