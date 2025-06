Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (2), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques são os sorteios da Libertadores, da Sul-Americana, da Copa do Brasil; os jogos de hoje são do Brasileirão das Séries B e C e a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️Confronto de brasileiros? Veja possíveis duelos no sorteio da Libertadores

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 2 de junho de 2025)

CONMEBOL Libertadores e Sul-Americana

Sorteio - Oitavas de Final

Horário: 12h

Transmissão: Conmebol (YouTube)

Copa do Brasil Feminina

Sorteio - Segunda Fase

Horário: 13h30

Transmissão: CBF TV (YouTube)

Copa do Brasil

Sorteio - Oitavas de Final

Horário: 15h30

Transmissão: CBF TV (YouTube)

Terceira Divisão Italiana (Playoff de Acesso)

Ternana x Pescara

Horário: 16h15

Transmissão: FIFA+

Campeonato Concacaf Feminino Sub-20

Panamá sub-20 (F) x Nicarágua sub-20 (F)

Horário: 17h

Transmissão: Disney+

17h Disney+ México sub-20 (F) x Canadá sub-20 (F)

Horário: 20h

Transmissão: Disney+

Brasileirão Série B

Chapecoense x Amazonas

Horário: 19h

Transmissão: ESPN e Disney+

19h ESPN e Disney+ Paysandu x Criciúma

Horário: 21h

Transmissão: Disney

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Uruguaio

Boston River x Juventud

Horário: 19h

Transmissão: Disney+

Brasileirão Série C

Ponte Preta x Ypiranga

Horário: 19h30

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol+ São Bernardo x CSA

Horário: 19h30

Transmissão: Nosso Futebol (YouTube e PPV)

Amistoso Internacional Feminino

Brasil (F) x Japão (F)

Horário: 20h

Transmissão: Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.